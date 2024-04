Más de cinco millones de espectadores vieron la final de Copa: más que la de la Real y menos que la del Barça

Más de 70.000 hinchas rojiblancos se desplazaron a Sevilla para ver la final de Copa en La Cartuja o sus alrededores. Mucha expectación. Pero también mucha gente siguió el choque entre el Athletic y Mallorca a través de la televisión. Los derechos de emisión los tenían RTVE y Movistar, además de EiTB.

Cuadrillas enteras se arremolinaron ante las pantallas para seguir el discurrir del choque. Y no se movieron hasta pasadas la una de la madrugada. Además de los 90 minutos reglamentarios, se jugó prórroga y penaltis. Y los datos de audiencia difundido por la Real Federación de Fútbol demuestran que no solo no hubo desertores, sino que cada vez más gente ponía el televisor para asistir a un desenlace emocionante.

Según el informe que maneja el organismo, el partido fue seguido por 4.655.000 espectadores, lo que supone un 37.3% de share. Se trata de una cifra muy alta que pocos programas o eventos alcanzan porque ahora mismo la audiencia está muy fragmentada y hay muchos canales. Pero es que la prórroga fue de 4.974.000 y 44.9% share. Unos datos «impresionantes», dice la Federación y confirman los expertos en televisión.

Como pese al añadido no hubo goles que desatascaran el marcador del 1-1, se necesitó una tanda de penaltis. Y ahí fue cuando la gente se pegó, casi literalmente, a la televisión. 5.370.000 de personas siguieron los lanzamientos de ambos equipos, lo que equivale a un 53.3% share. El gol de Berenguer se ha convertido en uno de los más vistos de esta temporada.

Más vista que la final contra la Real

Pese a todo, no se trata de la final de Copa más vista. De hecho, la del año pasado, que se disputó entre el Betis y el Valencia tuvo como 5.373.000 espectadores en su punto máximo, y la media de share (partido y prórroga) fue del 36,7. En 2021, el Athletic jugó dos finales consecutivas, la del año anterior y la de ese mismo año, a causa de la pandemia. Ambos partidos fueron sin público. Y sus audiencias muy desiguales.

En abril jugó contra la Real Sociedad. Ese partido, emitido entonces por Telecinco, reunió a 4,6 millones de espectadores, lo que supone una cuota de pantalla del 27,2%. Dos meses después se celebró el choque contra el Barcelona. Ahí hubo 6.322.000 de personas frente al televisor, con un shares del 41,1%. Según los expertos, cuando el equipo catalán o el Real Madrid llegan a la final de esta competición, las cifras de audiencia se disparan.