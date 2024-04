Ayuda psicológica y 25 puntos: el calvario de Guadalupe Porras tras su golpe en el Betis-Athletic

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 4 de abril 2024, 21:11 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«No recuerdo nada de la jugada, ni del partido». Fue cuestión de segundos. La juez de línea Guadalupe Porras corría hacia el centro del campo por su línea de banda tras el gol del delantero del Betis, Chimmy Ávila, al Athletic cuando su cabeza chocó contra una de las 'steadicam' de la realización del partido del Benito Villamarín. Tuvo que ser sustituida rápidamente por el cuarto árbitro y retirada en camilla al hospital. Ahora, tras cinco semanas ausente en los terrenos de juego, por fin ha vuelto a arbitrar en el Cádiz- Granada y se sincera en un emotivo vídeo. «Fue muy duro, desagradable. He necesitado tiempo y profesionales para que me ayudaran a superar esta situación», confiesa sobre una lesión por la que le pusieron 25 puntos y para la que ha recurrido a ayuda psicológica.

Es un caso, el de Guadalupe Porras, que ha obligado a la Real Federación Española de Fútbol a cambiar el protocolo para evitar que se repita este tipo de accidente. Ahora, se ha establecido un carril de seguridad para prevenir este tipo de colisiones. «Estoy contenta porque sé que esto no se va a volver a repetir. Le podía haber pasado a cualquier compañero, árbitro o futbolista. Era necesario», valora la árbitro.

Sobre la jugada, reconoce que solo la ha visto «una vez». «Era como haber tenido una pesadilla. Un pensamiento muy lejano». No ha querido asomarse a ese momento una segunda. «Me traía malos pensamientos», reconoce. «Fueron momentos muy duros. No me podía imaginar que el golpe había sido tan fuerte. Me llevaron al quirófano, me pudieron operar el cirujano plástico y al levantar la gasa me dijeron 'Guadalupe, siento decirte que va a ser más de lo que me gustaría'». Necesitó 25 puntos para cerrar la herida.

El propio especialista advirtió a la árbitro que en los siguientes días a la intervención no se iba a «poder ni mover». «Vas a estar destrozada». Reconoce Porras que fue «duro» perderse partidos y verse en esas imágenes. «He necesitado tiempo para asimilar y buscar profesionales para que me ayudaran y que fuera consciente de lo pasado y del shock», desvela. Lo que sí celebra es haber arbitrado su primer partido, el que enfrentó al Cádiz y al Granada, y «volver a entrenar al máximo nivel».

Lo que también le desbordó fueron las numerosas muestras de cariño tras el accidente. «Te impacta ver 500 o 600 mensajes de teléfono. Llamadas perdidas de todo el mundo. De la FIFA, de la UEFA... Me he sentido muy arropada y quiero dar gracias a todas las personas que estaban ahí cuando lo estaba pasando mal. Esos pequeños apoyos y muestras de cariño hacen que una se levante», agradece.