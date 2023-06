El baile de Unai Simón tras ganar la Liga de Naciones

E. C.

El héroe de la Liga de las Naciones festejó por todo lo alto su primer título con La Roja. Como el resto de sus compañeros, Unai Simón lo dio todo en el vestuario e incluso se animó con unos pasos de baile al ritmo de 'Noche de sexo', el tema de Wisin y Yandel con Romeo Santos. Una bachata tras sus dos paradones ante Croacia en la tanda de penaltis.

🤩 𝙇𝙖 𝙜𝙧𝙖𝙣 𝙛𝙞𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙫𝙚𝙨𝙩𝙪𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙀𝙨𝙥𝙖𝙣̃𝙖



🕺🎶 La alegría se disparó entre los jugadores de la @SEFutbol: música, cánticos y bailes para celebrar el gran éxito de la #NationsLeague



🔗 https://t.co/7ZdMrTordd#VamosEspaña | #CampeonesNations pic.twitter.com/STdgzFQMdm — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 20, 2023

En un vídeo compartido por la selección española, se ve a Yeremi Pino (Villarreal) como el líder de la fiesta. Junto a él, el culé Ansu Fati y Rodri también aparecen como unos de los más rumberos. Es el futbolista del Manchester City el que anima al del Athletic con un «¡Vamos, Unai!» a que el alavés también mueva las caderas. Simón se abraza con uno de los ayudantes de Luis de la Fuente en su baile.

🏆⚽️ Una tanda de penaltis que nos llevó a conquistar la #NationsLeague



🥅🧤 Unai Simón nos cuenta el secreto de la victoria vista bajo palos y relata cómo fueron sus dos intervenciones



🔗 https://t.co/D3DqC5Tkxh#VamosEspaña | #CampeonesNations pic.twitter.com/CkoY9yUgJn — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 20, 2023

Las cámaras se centran en Asensio y Joselu, Navas con el trofeo... Hasta que los focos vuelven a estar sobre el protagonista de la noche: Simón. El portero rojiblanco es regado por un compañero antes de darle un buen lingotazo a su cerveza. La noche no había hecho más que comenzar.

¿Cómo paró los penaltis?

En unas declaraciones a los medios oficiales de la federación, Simón habla sobre la tanda de penaltis. «Tenía apuntados a cinco lanzadores croatas, pero no a él», confiesa respecto a Majer. «Creo que quiere lanzarlo al centro y me da tiempo a sacar el pie, es un recurso que se te pasa por la cabeza en ese momento». El partido estaba en los pies de Laporte, pero su lanzamiento se fue al larguero. «Me va a matar por decirlo, pero estaba pensando en 'si lo falla, qué tengo que hacer'». Lo falló y le volvió a tocar detener. «Le dije que no pasaba nada, que esto es un equipo».

Y así, le tocó el turno a Petkovic. «Es más o menos buscar el momento en el que el lanzador golpea el balón y tú te tiras. Buscar ese 'timing' y esos recursos son los que posibilitan la parada», explica humildemente el jugador del Athletic, convertido en héroe.