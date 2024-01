Las bajas con las que la Real Sociedad llegará a San Mamés

El cortocircuito que sufrió Álex Remiro el martes ante el Alavés ha sido el último jarro de agua fría a la hora afrontar la cuesta de enero para una Real Sociedad mermada por las Copas de Asia y África. La inexplicable jugada que acabó con el canterano del Athletic expulsado en el minuto 35 no sentó nada bien a Imanol Alguacil. «No es normal que Álex, un portero que transmite mucha seguridad, cometa esos errores», declaró el técnico de Orio tras el encuentro. El guardameta navarro quiso evitar el gol a puerta vacía de Abde Rebbach, pero lo que consiguió fue dejar a su equipo con uno menos con una hora por delante. Sobre la campana, gracias a Zubimendi, rescató un punto (1-1) tras el tanto de penalti de Luis Rioja para los vitorianos.

Remiro, segundo en el Trofeo Zamora con 18 goles encajados en otros tantos partidos –no cuenta este último al no haber llegado al mínimo de sesenta minutos disputados–, cumplirá sanción en Liga, por lo que no estará el sábado 13 de enero (18.30 horas) en San Mamés, estadio en el que nunca llegó a debutar como local. Una baja sensible para la Real, que se encomendará a Unai Marrero, con apenas dos partidos de Copa y la hora del martes en la élite, para frenar a uno los ataques más en forma de la Liga. No será la única posición en la que Imanol deberá innovar. La Copa de África por la que el Athletic perderá mínimo un mes a Iñaki Williams se ceba más todavía con el conjunto donostiarra. Dos son los jugadores que competirán en Costa de Marfil: Umar Sadiq y Hamari Traroé.

11 porterías a cero suma Remiro esta temporada entre Liga y Champions 6 goles y 3 asistencias suma esta campaña el nipón en Liga

Además, la simultánea celebración de la Copa de Asia duele más en Anoeta. La Japón de Take Kubo es una de las favoritas al título y, de llegar a la final, el talentoso futbolista nipón se perdería mes y medio de competición, llegando incluso muy justo para disputar la ida de octavos de Champions en el Parque de los Príncipes ante el PSG de Mbappé el 14 de febrero, cuatro días después de un hipotético partido por el título en el torneo celebrado en Qatar.

Imanol pierde gol y desborde

Tres de las cuatro bajas confirmadas son titulares indiscutibles. Todos menos Sadiq, que tras una lesión de rodilla que le obligó a perderse la pasada temporada aún no termina de ofrecer su mejor versión y justificar los veinte millones que la Real pagó al Almería por sus servicios en 2022. Aún así, el delantero nigeriano venía de encandenar varias actuaciones positivas. Vio puerta ante Sevilla y Osasuna de forma consecutiva, sus dos únicas dianas en el curso. Su única asistencia la regaló en la goleada (3-0) al Athletic de la primera vuelta. Nigeria se enfrentará en la fase de grupos a la anfitriona Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Guinea-Bisáu.

2 goles en Liga lleva Sadiq, que ha vuelto tras su grave lesión 19 jornadas disputadas, uno de los cuatro realistas que llevan pleno

La Malí de Traoré se verá las caras con Túnez, Sudáfrica y Namibia. El lateral derecho recaló en San Sebastián el pasado verano sin hacer mucho ruido. Lo poco que se sabía de él era que compartió vestuario con Camavinga en el Rennes campeón de Copa en 2019. Ahora se ha adueñado de la banda al jugar todos los partidos de Liga por delante de un inédito Odriozola. Más dolerá si cabe la pérdida de Kubo. El japonés –se medirá a Indonesia, Irak y Vietnam– es uno de los jugadores más desequilibrantes de LaLiga y objetivo de los grandes equipos del planeta. Suma seis goles y tres asistencias en el curso y una colección de regates, desbordes y actuaciones a la altura de los mejores del mundo.