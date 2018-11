Balenziaga: «La afición tiene que salir enchufada ante el Getafe porque los jugadores lo vamos a estar» Balenziaga, en un entrenamiento. / Fernando Gómez El lateral izquierdo rojiblanco cree que el contrato de Muniain sin cláusula es «un buen gesto por su parte» y asegura que él solo quiere seguir en el Athletic JAVIER MUÑOZ Viernes, 23 noviembre 2018, 13:50

Mikel Balenziaga ha reconocido este viernes que el Athletic encara ante el Getafe (domingo 12.00 horas) una final que puede dar un vuelco a la dinámica negativa del equipo. «Nos jugamos los tres puntos y ganarlos nos daría tranquilidad para ir hacia arriba y seguir sumando», ha declarado el de Zumarraga, quien ha invitado al público de La Catedral a volcarse en el partido. «La afición tiene que salir enchufada ante el Getafe porque los jugadores lo vamos a estar. Estoy seguro que nos va a ayudar».

El defensa guipuzcoano ha admitido que a San Mamés llega un equipo muy complicado. «Se cierra bien, es difícil crearle ocasiones», ha explicado para añadir que «necesitamos tener paciencia en cada jugada. Echarse atrás y salir a la contra es una de sus armas».

Respecto a la renovación de Iker Muniain sin cláusula de rescisión, el lateral ha dicho que la considera «un buen gesto por su parte». «Tanto el club como él han querido hacerlo así y me parece bien». Al ser interrogado por su futura continuidad en el Athletic, Balenziaga ha subrayado que está «muy a gusto» en Lezama y que su deseo es que eso no cambie. En su caso, ha proseguido a preguntas de los informadores, no ve inconveniente en prescindir también de la cláusula por un razonamiento simple. «Lo que quiero es seguir en el Athletic».

El defensa ha aceptado con normalidad su condición de suplente tras cinco temporadas de protagonismo. «Todo jugador que llega a Lezama hace lo posible para jugar el domingo. Ahora se trata de continuar haciendo lo mismo». Balenziaga ha señalado que, si bien hasta esta campaña ha jugado «muchísimo», otros compañeros «estaban como yo ahora. Hay que entrenar como siempre».

El jugador ha asegurado no tener ningún problema en salir con Yuri por delante, una decisión que Berizzo ha tomado varias veces esta temporada. «Ya había jugado antes así. Yuri es ofensivo y yo estoy cómodo», ha dicho Balenziaga.