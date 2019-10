Balenziaga: «El jugador que también está preparado para el banquillo ayuda más al equipo» Mikel Balenziaga, esta mañana en el entrenamiento de Lezama. El lateral rojiblanco, al que la lesión de Yuri da una oportunidad para jugar en Balaídos, recuerda que el colectivo está por encima «de los retos personales» JAVIER MUÑOZ Jueves, 3 octubre 2019, 18:42

La lesión de Yuri Berchiche, el jugador del Athletic con más minutos durante la pasada campaña, ha devuelto a la actualidad a Mikel Balenziaga, que se perfila como posible convocado y titular el próximo domingo en Balaídos. Hombre de vestuario por mor de las circunstancias, el veterano lateral ha confesado este jueves, tras el entrenamiento de Lezama, que se siente bien ante la posibilidad de regresar a la alineación y se ha aferrado a una máxima que todo profesional tiene en consideración llegado cierto momento de su carrera. «El jugador entrena para jugar, y desde el principio de Liga estoy con esas ganas. Siempre digo que a un jugador realmente se le ve cuando las cosas personalmente no le van tan bien. Hay que anteponer el equipo a los retos personales».

Por eso, que haya sido la luxación de Yuri lo que le puede permitir a Balenziaga estrenarse esta temporada sobre el césped de Balaídos no le sugiere al futbolista otra cosa que seguir peleando en las sesiones preparatorias de Lezama. «Un jugador debe estar preparado para jugar y para no hacerlo. Cuando no toca tienes que ayudar desde el banquillo, no queda otra. El que esté preparado para ayudar dentro y fuera del campo ayudará en mayor medida. En cuanto el entrenador me dé una oportunidad, se trata de intentar aprovecharla para seguir en esa línea y entrar (en la alineación) cada fin de semana. No veo otra salida».

El de Zumarraga se siente «físicamente bien», dispuesto a aportar al colectivo en un momento que después de todo es dulce, a pesar de la derrota ante el Valencia en San Mamés. «Creo que estamos en una muy buena dinámica», ha indicado. «Hemos hecho un buen comienzo de temporada, más allá de haber perdido el domingo. En Vigo nos espera un partido difícil; sabemos cómo son los partidos allí. Tienen jugadores de muchísima calidad, pero trataremos de llevarnos los tres puntos. Es una opción para seguir en los puestos de arriba».

Balenziaga es consciente del valor simbólico que tendría una victoria del Athletic en Vigo; todo un salto cualitativo, si se considera la pobreza ofensiva que está exhibiendo el equipo fuera de San Mamés. «Tenemos ganas que llegue esa primera victoria fuera de casa», ha recalcado el futbolista, aunque a renglón seguido ha explicado que «ganar en primera división es complicado, lo que no significa que tenga menos o poca ambición».

«Sólidos, fuertes»

De hecho, el defensa rojiblanco ha puesto el acento en todo lo que los leones «estamos logrando desde enero», los puntos que están sacando. «No es nada fácil que aún no hayamos perdido fuera de casa; con todo eso, nuestros mensajes son optimistas, positivos». Y uno de esos mensajes es que el no haber perdido dos partidos seguidos desde en la era Garitano demuestra que «somos un equipo fuerte, sólido, que va hacer todo lo posible para que esa racha continúe».

Balenziaga ha advertido de que el Celta aguarda la visita del Athletic como una ocasión «para coger aire». De imponerse el domingo, ha continuado, «pensarán que las cosas se van a calmar un poco, pero nosotros tenemos que aprovechar lo que esté en nuestras manos para que no jueguen cómodos».

De las armas de los celtiñas, el defensa ha destacado a «los jugadores peligrosos de arriba». A su modo de ver, los partidos de Balaídos son complicados porque ellos hacen un juego ofensivo. «En cualquier acción te pueden hacer daño, nosotros intentaremos pillarles cuando se vuelquen arriba».

A Balenziaga le ha costado trazar paralelismos entre la cita del domingo y la visita del Athletic a Vigo en la temporada pasada (la victoria a domicilio sacó a los rojiblancos de los puestos de descenso). «Estábamos en los puestos de abajo, empezando a levantar cabeza, pero esta vez viajamos con una dinámica muy buena, el equipo tiene mucha confianza en lo que hace. Iremos como el año pasado, a por los tres puntos».