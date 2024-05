Balenziaga renuncia a seguir en el Deportivo porque no quiere jugar en el fútbol profesional El ex del Athletic ha sido un fijo en el equipo que ha subido a Segunda, pero no quiere regresar a una división tan exigente, aunque deja abierta la puerta a seguir en otras categorías

Igor Barcia Viernes, 31 de mayo 2024, 13:49 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Mikel Balenziaga (Zumarraga, 36 años) ha anunciado este mediodía que renuncia al año de contrato que le quedaba con el Deportivo porque no desea jugar en el fútbol profesional, aunque deja una puerta abierta a seguir jugando en un escalón inferior. El lateral vasco ha logrado esta temporada el ascenso a Segunda con la formación de Riazor y era uno de los fijos para seguir en la plantilla, pero el ex del Athletic ha decidido dejar de lado la exigencia de jugar en esa categoría. «Es un tema personal más que familiar. La he tomado yo, consensuada con la familia. El año pasado di el paso de venir al Depor a Primera RFEF. El fútbol profesional tiene sus exigencias, el Depor todavía más y ha llegado el momento de decir adiós al fútbol profesional definitivamente y centrarme en otras cosas. No sé si como jugador o formándome como entrenador».

Balenziaga, que estuvo 11 temporadas en el Athletic antes de recalar en Riazor, ha reconocido en una rueda de prensa que ha sido una decisión que había ido madurando en los últimos meses. «Más o menos en mi cabeza ya estaba de no volver al fútbol profesional. Pero cuesta. Estar en el Deportivo, ver que vas a ascender y puedes jugar un año más en Segunda con el Deportivo... Es una decisión muy bien pensada, meditada, más con la cabeza que con el corazón. Si hubiera seguido al corazón me hubiera costado más tomarla».

A nivel futbolístico, el guipuzcoano ha sido un fijo para Imanol Idiakez esta temporada, donde ha aportado su experiencia jugando 32 partidos, pero es consciente de que debe mantener «la decisión que tomé hace dos años de no volver al fútbol profesional». En este sentido, todavía no sabe lo que va a hacer el próximo año: «La decisión de no seguir en el Deportivo ni en el fútbol profesional es 100 por 100 clara. Ahora, dejar el fútbol o seguir trabajando, no lo tengo claro. Tengo ganas de irme a mi casa, pasar un mes de vacaciones y ver lo que me pide el cuerpo».