Iñigo Martínez ya es del Barça: «Por fin doy el salto que todo jugador desea»

Iñigo Martínez ya es jugador del Barcelona. El club catalán ha hecho oficial hoy el fichaje del central por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2025 y con una claúsula de 400 millones de euros. «Por fin doy el salto que todo jugador desea», ha declarado el exfutbolista del Athletic en los medios oficiales del Barça. En un mensaje publicado en las redes sociales, el defensa de Ondarroa saludaba a su nueva afición con su gesto más icónico, el de llevarse las manos a las orejas: «Ya estoy aquí, culers. Visca el Barça».

La llegada de Iñigo Martínez al Barça desde el Athletic es el primer movimiento que se produce entre clubes (aunque no haya existido negociación) desde el fichaje de Santi Ezquerro en 2005. Será el 32º jugador vasco de la historia del Barça y el segundo en vestir la camiseta azulgrana tras jugar en la Real Sociedad y el Athletic. Antes lo hizo Jon Andoni Goikoetxea.

El fichaje de Iñigo por el Barça era un secreto a voces desde hace semanas. Sin embargo, la salida del rojiblanco del Athletic fue más controvertida de lo esperada. Hasta que el club no comunicó oficialmente que Iñigo no renovaba su contrato y se marchaba libre, ambas partes habían guardado un respetuoso silencio que tenía aroma de pacto de no agresión. El jugador se agarraba a un «no toca» y Uriarte a un «no hablamos de cuestiones internas» para quitarse el asunto de encima. Pero todo estalló tras el comunicado oficial del club.

La junta directiva revelaba haber realizado sin éxito «diferentes intentos de negociación» con el jugador y que el ondarrutarra «ha mantenido su rechazo a la oferta del club para ampliar su contrato». Eludía especificar si era esta directiva la que había colocado encima de la mesa de Martínez la oferta de la que se habla. Uriarte se cuidó muy mucho de asegurarlo, porque no ha sido así. Después llegó una dura respuesta del jugador, que a través de su agencia de comunicación, tildó de «acto deshonesto» la despedida oficial del Athletic. Sin embargo, Uriarte insisitió en la versión de la entidad: «El Athletic no miente. Queríamos que Iñigo siguiera y el jugador se quería ir».

Ahora Iñigo abre una nueva etapa en su carrera deportiva, quizás la última en la élite del fútbol pues finalizará su vinculación con el Barça a los 34 años. «Llegar a este grandísimo club es tremendo. Vengo con mucha ilusión. La confianza que depositaron desde el primer minuto fue muy grande», confiesa en una entrevista con el canal del club.

El exrojiblanco ya tiene claro su objetivo; «ganar los máximos títulos posibles». Y cree que con este cuerpo técnico puede conseguirlo. «Es un auténtico lujo tener a Xavi de entrenador. Desde que jugaba ya le seguíamos y ahora tenerlo como entrenador es maravilloso».