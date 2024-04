Barrenetxea se moja sobre la Copa: «Prefería que ganara el Athletic no solo por Europa, tengo ahí amigos» El atacante de la Real Sociedad aclara que «yo nunca voy a jugar en el Athletic, no podría»

«Desde que nos eliminaron nosotros, prefería que ganara el Athletic. No sólo por lo de Europa, porque nos venía mejor a nosotros, sino porque creo que es el equipo que mas se ha ganado esta Copa y porque tengo ahí amigos que no los tengo en el Mallorca, con lo que me alegro por ellos». Así de claro se ha mostrado el atacante de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea, sobre la Copa del Rey conseguida por el Athletic este sábado.

La Copa del Rey conseguida supone el pase directo del Athletic para la Europa League, lo que allana el camino de la Real en su lucha por acceder a esta competición en Liga. Eso sí, dejó claro Barrenetxea su sentimiento txuri-urdin para evitar cualquier tipo de malentendido. «Yo nunca voy a jugar en el Athletic, no podría. Soy de la Real y la Real me lo ha dado todo. Cuando juegue contra el Athletic siempre voy a salir a morir y voy a querer que la Real esté por encima, pero ellos estaban en la final, nosotros no«. , ha ahondado el jugador en una entrevista en Radio Marca. Y continúa: «Prefería que ganara gente amiga mía que otra a la que le tengo rabia, entre comillas, porque nos habían eliminado. Les deseo el bien, no lo mejor del mundo, que sólo se lo deseo a la Real, pero sí el bien». Sobre el rival de los 'leones' en la final, el Mallorca, reconoce que existe cierta tirantez. «Es verdad que le cogimos tirria en esa eliminatoria. Ya no por los gestos, que me pareció un poco lamentable que estás en una final y estaban pensando en nosotros, sino por el tipo de juego, que no te dejan jugar, te agarran y te empujan. Y luego son ellos los que dicen que llorábamos nosotros».