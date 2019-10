Beñat y Córdoba, titulares ante el Valladolid Beñat, durante un entrenamiento. / Borja Agudo El de Igorre no fue convocado para el partido ante el Celta y el bilbaíno hace casi un mes que no estaba en los planes de Garitano JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Domingo, 20 octubre 2019, 13:55

Garitano introducirá dos novedades en el once titular del Athletic para medirse esta tarde (18.30 horas) en San Mamés al Valladolid. Beñat y Córdoba vuelven al equipo desde el inicio, según ha podido saber EL CORREO. El centrocampista de Igorre se perdió el último encuentro ante el Celta, al no ir ni convocado, y el extremo bilbaíno desapareció de los planes del entrenador desde el descanso del partido ante el Leganés, hace casi un mes. Córdoba fue sustituido antes de la segunda parte del choque con los madrileños y no ha vuelto a jugar. Hoy lo hará desde el inicio.

De esta manera, todo apunta a que la alineación con la que saldrá hoy al césped el Athletic estará conformada por Unai Simón en portería; en defensa Capa, Yeray, Iñigo Martínez y Balenziaga; en el eje del centro del campo Dani García y Beñat; los extremos serán para Muniain y Córdoba; con Raúl García en la media punta y Williams arriba.