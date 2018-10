Beñat ingresa en un hospital debido a una infección aguda y fiebre alta El mediocentro está sometido a pruebas complementarias y recibe tratamiento médico, según explicó el club ROBERT BASIC Viernes, 19 octubre 2018, 07:50

Pasadas las nueve de la noche de este jueves, el Athletic emitió un inquietante comunicado médico en el que informaba de la hospitalización de Beñat Etxebarria debido a un «proceso infeccioso agudo acompañado de fiebre alta y gran afectación del estado general». El jugador tuvo que ser ingresado en un centro clínico en el que se le practicaron varias pruebas complementarias y análisis correspondientes, y donde además recibió el tratamiento médico ajustado a su sintomatología. Salvo una mejoría exprés, el de Igorre está prácticamente descartado para el partido del domingo contra el Eibar.

Beñat tampoco acudió al entrenamiento celebrado por la mañana y a puerta cerrada en Lezama, donde el Athletic seguía con la preparación del derbi. El mediocentro había pasado una noche difícil y no se enocontraba bien. La fiebre no remitía, el malestar general iba en aumento y al final los servicios médicos del club rojiblanco decidieron ingresarle en un hospital y profundizar en las exploraciones. Su disponibilidad, según se recogía en el parte, «dependerá de su evolución en los próximos días». Eduardo Berizzo ya intuye que no podrá contar con él de cara al choque de Ipurua.

El centrocampista ha sido titular en los últimos cinco partidos y poco a poco se había hecho con un hueco en los planes de su entrenador tras las ausencias inciales. Pero ahora lo importante es que se recupere bien y que regrese en perfectas condiciones.