Beñat se retira lesionado, Yuri entrena e Ibai ya corre en Lezama
Miércoles, 17 abril 2019, 13:58

Beñat Etxebarria se ha retirado antes de terminar el entrenamiento esta mañana en Lezama. En la primera sesión con la vista puesta en el duelo del domingo contra el Real Madrid (16.15 horas), el centrocampista vizcaíno ha recibido un golpe en uno de los partidillos organizados por Gaizka Garitano. Le han revisado y, en un primer momento, ha continuado sobre el césped. Pero, poco después, ya en la parte final del entrenamiento, el de Igorre ha salido del campo, se ha sentado con los doctores del club, y se le ha colocado hielo en la parte externa del gemelo derecho. De momento, se desconoce el alcance de la dolencia, pero si no llega al Bernabéu sería una baja importante para el técnico de Derio, debido a que tiene también la ausencia segura de Dani García, que se lesionó el domingo y se perderá lo que resta de temporada.

De hecho, el centrocampista de Zumarraga ha sido una de las ausencias en en el entrenamiento de este miércoles. Estaba prevista. Como la de Ander Capa. No así la de Óscar de Marcos, que no se ha ejercitado. En principio, no corre peligro su alineación en Madrid, pero lleva varios días con molestias por un golpe -desde la semana pasada-, y el alavés prefiere 'cuidarse'.

Mientras tanto, en el lado bueno de la balanza aparece Yuri Berchiche. El lateral izquierdo tenía un golpe en la clavícula derecha, que le obligó a abandonar San Mamés contra el Rayo antes de tiempo, y era dura para viajar a Madrid. Pero a las primeras de cambio las ha despejado. Este miércoles ha entrenado con total normalidad, sin rehuir el choque.

E Ibai también aparece entre las gratas noticias. Después de diez días de su lesión izquierdo en Getafe, el bilbaíno ha estado trotando en el césped de Lezama alrededor de 30 minutos junto a Xabi Clemente, preparador físico encargado de los lesionados. Corría en una dirección y la vuelta la hacia andando. A priori, podrá jugar los últimos partidos de la Liga. Durante el tiempo que ha estado fuera, el futbolista de Santutxu ha conversado brevemente con Aitor Elizegi, que ha presenciado el entrenamiento casi como cada día. También se ha interesado el presidente por Beñat cuando se ha marchado del campo.