Berenguer se une a la causa ofensiva con un gran partido

1 Berenguer regresa al once tras cuatro jornadas fuera y cuaja un gran partido

Berenguer regresó al once del Athletic después de cuatro partidos ausente en los que pagó su crisis de juego y su ineficacia ante el gol. De las ocho dianas y cinco asistencias de la pasada Liga había caído a cero tantos y una única asistencia en la actual. Anoche hizo un buen partido, tanto en la construcción como a la hora de frenar las internadas del lateral Cote. Marcelino lo ha recuperado para la causa, algo muy importante para el Athletic. Después de su ostracismo, ha dado un paso al frente.

Lo mejor que hizo en el regreso al que fue su campo fue el soberbio movimiento en el centro del campo en la jugada del 1-1. Inteligente, se quitó a dos rivales de encima y conectó con Williams, quien puso un gran centro a Sancet para que anotara el primero de sus goles. Otro momento estelar fue el caño que le tiró en el área en la segunda parte a Juan Cruz en una jugada que estuvo a punto de acabar en el tercer tanto rojiblanco. Y cerró su brillante noche con la asistencia del 1-3. Fue una jugada que empezó en su propio campo y que concluyó con un exquisito pase a Sancet.

No marcó, pero participó en dos de los goles rojiblancos. Y por aquí dejó una de las buenas noticias de la noche para los rojiblancos. Berenguer fue de nuevo el jugador determinante en ataque que tanto brilló la pasada campaña. No acabó el partido porque fue relevado por Nico, pero les dejó claro al pequeño de los Williams y a Zarraga que luchará con uñas y dientes por seguir en el once.

2 Sigue la buena racha de los partidos milenarios y una nueva remontada

Sigue la buena racha para el Athletic con los partidos milenarios. El de anoche era el 4.000 en sus 120 años de competición oficial. Ganó el 1.000 al Valladolid en Copa en 1954, el 2.000 al Eibar en el mismo torneo en 1979 y el 3.000 al Real Madrid en Liga en 2001. Con el 4.000 se repitieron los antecedentes.

Además, anoche el triunfo llegó con una nueva remontada, la segunda en los tres últimos partidos. El Athletic dio la vuelta a un resultado adverso ante el Betis en San Mamés y anoche en Pamplona. Estas cosas refuerzan a un equipo como el rojiblanco que cuando se siente capaz de todo es muy temible.

3 El Athletic se mete de lleno en la pelea por Europa y se sitúa a tres puntos

El Athletic se ha metido de lleno en la pelea por Europa. El segundo triunfo en las últimas tres jornadas permite a los rojiblancos colocarse a tres puntos de la sexta plaza y a cinco de la cuarta que ocupa el Atlético de Madrid y que da acceso a la Liga de Campeones. A los rojiblancos se les complica el calendario con la Copa y la Supercopa, pero se marcan como gran objetivo llegar a Europa vía Liga tras cuatro años de ausencia.

4 Otro buen partido de Vencedor, cada vez más en su papel de líder en el medio

Vencedor tiene cada día más claro que su misión es dar pausa y clarividencia al equipo. Otro gran partido para el centrocampista. Cada vez se atreve a más cosas y asume con mayor naturalidad su condición de líder en el centro del campo e iniciador del juego ofensivo.

5 La gran noche de Luis Bilbao, el jugador del Basconia convocado

No debutó, pero Luis Bilbao (Berango, en marzo cumple 19 años) vivió una gran noche al ir convocado pese a que es del Basconia. Es un atacante zurdo que llegó el alevines y que es internacional sub'19. Es un chico en clara progresión. Pese a jugar en Tercera RFEF, ha subido a entrenar con el Bilbao Athletic, con el que jugó un partido y anoche Marcelino le demostró que lo tiene en sus planes de futuro.