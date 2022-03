Fue uno de los más destacados en la victoria del Athletic ante el Levante del pasado lunes, asistiendo en dos de las tres dianas que anotaron los de Marcelino ante el cuadro granota. Alex Berenguer ha recuperado la confianza en sí mismo y vuelve a ser uno de los activos más importantes del equipo. El navarro lo sabe y también se reivindica. «Creo que ahora mismo es la mejor versión de Berenguer, que hasta ahora no había podido demostrar», ha señalado en la sala de prensa de Lezama.

El de Barañain se ha convertido, junto a Muniain, en el mejor asistente del Athletic. Una gran noticia para los rojiblancos de cara a este final y decisivo tramo de la competición doméstica. Pero no ha sido fácil el camino de Alex Berenguer hasta aquí. El inicio de curso no fue precisamente positivo para él. Algo que cambió en la visita de los rojiblancos a Osasuna en el mes de enero. «Ahí dije 'año nuevo, vida nueva'», lanza. «Ahí parece que me desbloqueé mentalmente. Desde ahí creo que he ido creciendo poco a poco y llegando al nivel que tengo que estar», se sincera.

El centrocampista ha tomado buena nota de esa mala experiencia personal, y por eso no quiere fijarse metas de aquí al final de la temporada. «Solo quiero seguir haciendo las cosas bien. No me marco ningún objetivo ni con goles ni con asistencias porque al final eso me jugó una mala pasada», reconoce.

Sobre la progresión de Nico Williams y la competencia que tiene con el joven extremo por el puesto, Berenguer destaca que eso siempre «es algo muy bueno para el equipo». «Nico es un chaval que todavía tiene muchas cosas que mejorar porque es muy joven, pero creo que va en buena línea», comenta.

Esta versión de Alex Berenguer es la que necesita Marcelino para afrontar este tramo final de temporada. La victoria sobre el Levante, además, de para sumar tres valiosos puntos para mantenerse vivos en la lucha por entrar en competición continental, ha servido también para que el vestuario pase página tras el varapalo copero en Mestalla. «Fue un golpe duro porque estás a un paso de llegar a otra final, la tercera seguida. Son momentos en los que la cabeza te dice 'hasta aquí hemos llegado'. Pero luego siempre tienes un día de descanso en el que te pones a pensar las cosas bien», reconoce el centrocampista del Athletic.

«Como mejor te levantas de una caída es haciendo las cosas bien. Creo que hicimos muchas cosas bien contra el Levante, tanto en defensa como en ataque», defiende Berenguer. «Así es como tenemos que seguir y como hemos hecho gran parte de la temporada. Estamos ahí metidos en la pomada», añade.

La presión al rival

Tras quedar apeados en la Copa, Europa es el gran objetivo para los rojiblancos. «Estamos convencidos al cien por cien. Tenemos once partidos de Liga por delante y tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles», afirma ambicioso. «Ahora nos toca ir a Sevilla a intentar hacer las cosas lo mejor posible para intentar traer los tres puntos de vuelta a Bilbao».

Ante el cuadro verdiblanco, Berenguer tiene claro que «debemos hacer lo que estamos haciendo en todos los partidos». «La presión que hacemos a los rivales es bestial. Y luego seguir haciendo nuestro juego como últimamente. Movemos de lado a lado, si no se puede por uno lo intentamos por el otro… estamos teniendo muchas ocasiones de gol. Ahí está la clave. No tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar más en nosotros mismos», focaliza Berenguer.

Sobre lo que el navarro no ha querido pronunciarse es acerca de la continuidad o no de Marcelino al final del curso. «Eso son cosas que decidirá el míster con los que vengan. Al final de temporada veremos lo que pasa. Yo no me voy a mojar en eso», zanjaba.