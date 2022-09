Berenguer: «El psicólogo me ha ayudado a no obsesionarme con el gol»

Athletic Berenguer: «El psicólogo me ha ayudado a no obsesionarme con el gol» El extremo firma un gran arranque de Liga. «Se ve que estoy disfrutando en el campo y que estoy relajado»

Álex Berenguer ha arrancado como el mejor jugador del Athletic, equipo del que lidera todas las estadísticas en ataque. En los cinco partidos disputados hasta ahora lleva tres goles (los mismos que en toda la pasada campaña) y una asistencia.

«No marcar me genera ansiedad», confesó el pasado mes de diciembre. A esas alturas de la campaña no había firmado aún ninguna diana. «Me bloqueé con la obsesión de que no entraban los goles. Este año me lo tomo sin presión y están entrando», se ha felicitado en Lezama.

¿Cómo ha conseguido no obsesionarse?, se le ha preguntado hoy en Lezama. «Tenemos aquí a un profesional muy bueno que es el psicólogo, José Carrascoca (fichado por Marcelino y que sigue) que me ha ayudado bastante. Sobre todo el no pensar, en no obsesionarte con el gol porque si te obsesionas las cosas no llegan».

Berenguer es feliz. «Estamos en una buena línea. Hay que seguir así. Y yo personalmente me encuentro muy bien. Las cosas están saliendo bien porque no tengo la obsesión del gol de la pasada campaña».

Superada la ansiedad de la pasada campaña, es un jugador distinto. «Se ve que estoy disfrutando en el campo. Juego muy relajado y con muchas ganas. Este año me lo tomo sin ningún tipo de presión y van entrando».

Otra de las claves de la mejoría es que este curso juega en la banda izquierda, en donde se desenvuelve mejor pese a ser diestro. «Desde pequeño he jugado en la izquierda. Me puedo meter hacia adentro, disparar con la izquierda, que me manejo bien. Creo que sí que estoy más cómodo que en la derecha y eso se ve en el campo».