Berizzo: «Creo en lo que hago y en los jugadores que entreno»

Domingo, 25 noviembre 2018

Eduardo Berizzo ve miedo y desconfianza en sus hombres, consecuencia lógica de una increíble racha de 12 jornadas sin ganar y de sentir el frío que emiten los puestos de descenso, donde están los rojiblancos después de casi 20 horas de fútbol. Un fútbol que ha vuelto a decepcionar hoy en San Mamés y ante un Getafe que incluso ha podido ganar en los minutos finales, con un más que posible penalti a favor de los madrileños que Iglesias Villanueva ha dejado de señalar. Aun así, y pese a la tormenta que azota al equipo, el técnico argentino mantiene la calma y conserva la fe en su proyecto. «Creo en lo que hago y en los jugadores que entreno», ha dicho nada más terminar el choque, afectado sobre todo por la pésima respuesta del bloque a raíz del gol de Peru Nolaskoain. «El acierto debía reforzarnos, pero ha pasado al revés, nos ha desordenado y hemos entrado en un duelo de ida y vuelta que no nos ha favorecido». Y ha añadido en relación a los últimos instantes: «Debemos agradecer el 1-1».

El entrenador del Athletic ha constatado que los rojiblancos han jugado con «mucho cuidado» en la primera parte, con «buena circulación, pero cuando mejor estábamos y nos pusimos en ventaja perdimos el control y nos desordenamos. Ha subrayado que los rojiblancos habían hecho lo más difícil, abrir una fisura en el muro del Getafe, y que luego se han dispersado y han dejado que su rival gobierne el encuentro. «La confianza se ve afectada por llevar muchos partidos sin ganar y la inercia te lleva a que las cosas salgan mal», ha dado su diagnóstico, que espera corregir y mejorar ya el miércoles ante el Huesca en la Copa. El argentino ha elogiado la personalidad de sus hombres, «siempre se entregan y tienen una actitud encomiable», aunque ha acotado que este aspecto había que gestionar mejor en la segunda parte, sobre todo tras el tanto de Nolaskoain.

Berizzo ha hablado mucho del miedo, de la fe y de las dudas que generan los resultados adversos y también de que calan poco a poco en el vestuario, un losa de la que urge desprenderse cuanto antes y hacerlo con el buen juego y mejores resultados. «La trayectoria afecta a la confianza y no permite despojarnos de la inseguridad. Y la confianza no se construye desde la teoría, sino que se fortalece en la práctica con los hechos concretos. Debemos reflexionar sobre la administración de la ventaja y defenderla con un orden establecido». El 'Toto' ha admitido que «afecta vernos en una situación preocupante. A nadie le gusta sentir la inseguridad de 12 partidos sin ganar. Pero hay gente joven y experimentada, veterana, que sabe de momentos así y hay que prepararse para los pasajes del partido que no nos favorezcan».

Fidelidad

Evidentemente, se le ha preguntado a Berizzo por si teme por su cargo y por si siente el apoyo de los hombres que le han sentado en el banquillo de San Mamés. «Me siento seguro del lugar en el que trabajo y eso lo convierte en un lugar diferente. Tengo fuerzas para encontrar respuestas a todo y reconozco los errores que cometo. Soy sincero y honesto con lo que hago. Los partidos que no ganas y las turbulencias son pruebas y debemos pasarlas juntos», ha manifestado el de Cruz Alta, quien ha hablado con firmeza de sus convicciones y de la manera en la que entiende el fútbol. Ha dejado claro que no piensa modificar su forma de encarar los encuentros y que su procedimiento de buscar el éxito permanecerá invariable. «Quiero ganar a mi manera, no de cualquier manera. Prefiero hacer lo que hago y eso es lo que voy a hacer», ha enfatizado el técnico.

Pero no se ha quedado en esta explicación y ha profundizado en su forma de pensar. «Seré fiel a mi libreto y coherente. Si conservas esa fidelidad, el fútbol te terminará premiando», ha declarado Berizzo. En este sentido, ha manifestado que no se da plazos para sacar al equipo del pozo y ha avanzado que quiere hacerlo con su manera de jugar.