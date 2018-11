Berizzo: «Nos van a invitar a medir las fuerzas» Berizzo, pensativo en un entrenamiento en Lezama. / I. Pérez El técnico rojiblanco pide a su equipo que dé un paso adelante frente al Atlético ROBERT BASIC Sábado, 10 noviembre 2018, 01:18

Eduardo Berizzo afronta con aparente optimismo y confianza el difícil reto de esta tarde contra el Atlético. Sabe que hay mucho en juego y que el Athletic necesita asomar la cabeza y respirar un poco de aire puro, más que nada para volver a creer en sí mismo y observar el futuro con una mayor dosis de fe en sus posibilidades. «El objetivo es jugar un partido en el que la pelota sea nuestra», avanzó el preparador argentino, quien aprovechó su comparecencia de ayer en Lezama para meter una cuña relativa a su cambio de rumbo y la renuncia a sus principios futbolísticos en los dos últimos duelos ante Valencia y Espanyol. Una renuncia que él no ve por ningún lado y de ahí que defendiera la pureza de su estilo y el respeto absoluto a un modelo que, a su juicio, sigue vigente más allá de los jugadores que pone en liza.

Berizzo constató la «peligrosidad» del Atlético y el veneno que cargan las botas de gente como Griezmann y Diego Costa, pero subrayó que «cada partido es una oportunidad de mejorar y mañana (por hoy) debemos demostrarlo». Incidió en la intención de hacerse con el control del choque y de la pelota, que pretende tratar con cariño en la sala de máquinas, donde debería cocerse el fútbol rojiblanco. «Para eso -remarcó- hay que recuperar el balón y tener un sistema defensivo sólido y fiable. Sus delanteros son peligrosos y su sujeción será una de las claves». El francés y el hispanobrasileño son una amenaza constante y dos hombres encargados de traducir en goles la propuesta de un bloque sin apenas fisuras en su armadura. Y el 'Toto' está decidido a localizarlas, agrandarlas y colar por ahí la ansiedad de sus hombres y canjearla por una dosis de calma y alivio.

El técnico rojiblanco reclamó utilizar la pelota «con inteligencia» y minimizar las virtudes de un rival que, según advirtió, saca petróleo de las jugadas a balón parado. «Nos van a invitar a medir nuestras fuerzas y nosotros vamos con la intención de jugar y ganar». En este punto se le preguntó por la composición de la medular, es decir, por los hombres que se encargarán de fabricar el fútbol del equipo. Berizzo esperaba el planteamiento de esta cuestión y la usó para salir en defensa de su modelo, además de adelantar unos cuantos nombres como posibles inquilinos de la parcela ancha. «Intento que todo el mundo juegue en el centro del campo. La elaboración es muy importante y no nos la saltamos con el juego directo», puso la base de su argumento. «Mezclaremos a tres mediocampistas con músculo y creatividad. No quiero avanzar nada -acotó- porque traicionaría estilos y entonces se abriría un debate un tanto ambiguo. Cambiar a un futbolista por otro no es renunciar a ningún estilo», remató, y reiteró que en el Wanda habrá un cóctel de «juego y recuperación».

Pues bien, esta sociedad estaría en principio formada por Mikel San José, Beñat y Muniain, aunque habría que coger con pinzas este anuncio porque es posible que sea modificado antes del partido. Berizzo también defendió a Aduriz y alegó que precisa de una «oferta de pases que pueda explotar. Es un futbolista con peligro latente, letal», agregó.

Decisión de Urrutia

No hace mucho, el argentino habló del apoyo popular que siente cada vez que pisa la calle. ¿Todavía percibe ese aliento? «Cuando el equipo no gana, ni la gente ni nosotros estamos contentos. Noto una gran paciencia en cuanto a que el optimismo para que las cosas sucedan es latente», dijo en Lezama, antes de subir al autobús que trasladó al equipo al aeropuerto de Loiu. «Ir abajo no le agrada a nadie», constató, y verbalizó su determinación y la del vestuario de ir al Wanda con el cuchillo entre los dientes. «Debemos plantarnos en el campo del rival y hacer todo el daño que podamos». Por último, se le cuestionó por el adiós de Josu Urrutia. «Pensando en su bienestar y en el del club, me parece bien». Eso sí, entre ceja y ceja solo está el reto de hoy.