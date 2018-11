«Berizzo es de lo mejor que he tenido como presidente» Urrutia y Berizzo, en la presentación de este como técnico del Athletic. / Efe Urrutia elude pronunciarse sobre el entrenador, pero invita a fijarse en lo que ha hecho con los entrenadores anteriores y confirma el adiós de Amorrortu JAVIER MUÑOZ Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:35

Nadie tiene una seguridad total. Lo ha dicho Urrutia este miércoles cuando le han preguntado sobre la continuidad de Berizzo, al menos en el corto periodo que le queda en el cargo. Ha respondido que en el Athletic «la garantía absoluta no la tiene nadie», pero a continuación ha matizado su respuesta, consciente de que lo delicada de la situación del equipo en la tabla. «Diría que la actuación sería la misma que con entrenadores anteriores en situaciones parecidas», ha proseguido el todavía presidente rojiblanco, invitando a la prensa a repasar lo que su directiva ha hecho hasta ahora y a fijarse «en la manera de funcionar, en cuál es nuestro estilo». Y el precedente más cercano es el del 'Cuco' Ziganda, al que mantuvo en el banquillo en su primera temporada cuando arreciaban las críticas por el juego de su equipo. Urrutia no se ha olvidado de elogiar al actual entrenador, de quien ha dicho que «es de lo mejor que he tenido en mi época de jugador y como presidente». «De momento los resultados no cristalizan las buenas sensaciones que tengo de él», ha añadido.

No ha sido concluyente Urrutia al hablar de renovaciones, y las de Muniain, Iturraspe y Balenziaga estaban sobre la mesa. Aquí ha vuelto a recurrir al consabido «si lo consideramos en interés del club». Más concreto ha sido al confirmar que Remiro no ha hecho ninguna propuesta al Athletic y ha recordado que de momento no puede negociar con nadie. Lo único que ha dejado claro es la marcha de José María Amorrortu en cuanto termine su contrato, el 30 de junio. «Él tiene intención de dejarlo y acabar conmigo», ha afirmado el presidente sobre el responsable de la factoría rojiblanca.

Comparte la preocupación del entrenador

Al inquilino de Ibaigane no le preocupa demasiado que el Athletic alineara contra el Valencia uno de los 'onces' más viejos de la historia. Lo ha considerado una situación anecdótica, «puntual», pero ha recordado que si se repasaban otras alineaciones se pueden encontrar jugadores más jóvenes. Ante la pobre imagen que han ofrecido los leones en el primer tramo de la Liga, ha insistido en que esas situaciones ya se han vivido antes. «De la noche a la mañana no vamos a jugar con fluidez», ha explicado.

Para defender ese argumento, ha recurrido de nuevo al año de Valverde en que s0lo se consiguieron «diecinueve puntos en la primera vuelta, pero luego la situación se enderezó». Ha compartido el punto de vista de Berizzo de que está «preocupado y ocupado» por la marcha actual del equipo, pero ha advertido, echando mano de su experiencia como jugador, de que «no hay grandes manuales» para afrontar esas situaciones. «Todo el mundo las ha vivido», ha zanjado.

A Josu Urrutia le han preguntado por su legado como presidente del Athletic casi al final de la rueda de prensa. Y no ha modificado el gesto, el mismo que usa para todos sus mensajes institucionales. Tal vez ha vacilado un poco al mencionar a su padre, al que también había evocado en la asamblea ordinaria de hace un par de semanas. No ha querido hablar de herencias. «Si quieres te lo digo en privado», ha contestado fiel al estilo impuesto en Ibaigane. «En el día a día he tenido he equivocaciones y bastantes. Pero en adónde debo dirigir el barco creo que no», ha concluido.