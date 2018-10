Rayo-Athletic Berizzo: «Percibo serenidad en el ambiente» Berizzo, en rueda de prensa. / Efe El entrenador del Athletic se defiende de las críticas tras el duelo de Eibar y mantiene a Aduriz en el crucial duelo de Vallecas JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 23 octubre 2018, 20:37

Un partido de la jornada tres aparece casi dos meses después con aire de importancia crucial para el Athletic, que llega al duelo inmerso en graves dificultades. La hinchada se inclina cada día más hacia el pesimismo, aunque el entrenador ha insistido este martes en que detecta tranquilidad y serenidad en el ambiente, aunque «en ustedes no tanto», ha dicho bromeando con los periodistas.

Los rojiblancos acabaron la pasada campaña en el decimosexto puesto. Hoy ocupan el decimoséptimo. Hay motivos de sobra para quienes creen que se dirige hacia otra campaña decepcionante. Ante la encrucijada de Vallecas (quedarse varado abajo o dirigirse hacia la zona media), Berizzo transmite calma.

«Percibo serenidad en el ambiente, más que en otros clubes. Aquí los procesos se respetan, los tiempos en el fútbol se permiten. El sentido común prima. Camino por Bilbao y la gente siempre se muestra ilusionada, motivada y te apoya». El técnico ha querido poner en valor lo que significa esta circunstancia. «Sucede una cosa fantástica. Cuando la cosa viene torcida, la gente muestra más respaldo a uno. No es fácil encontrar adhesión en la derrota. Y aquí notó la misma firmeza y confianza en lo que hacemos. Eso me gratifica. Este es un sitio realmente particular», ha ensalzado.

Como ya sucedió el domingo, Berizzo puso mucho empeño en justificar lo sucedido en Eibar, en donde su equipo jugó uno de sus peores partidos de los últimos tiempos. Lo peor no fue la imagen. Lo peor de todo fue la sensación de engaño que les quedó a muchos tras oír a Berizzo y a sus jugadores en las horas previas hablar de que iban a apostar por un fútbol elaborado que nadie vio.

Aduriz seguirá como titular

El entrenador ha insistido en que colocar juntos en el once a Muniain y Unai López era una apuesta por un juego de posesión al que su equipo debió renunciar al poco de arrancar el duelo porque el Eibar impuso su proyecto de partido. «No somos incoherentes. No decimos una cosa y hacemos otra», se ha defendido. «Reconocí que el partido no fue bueno, pero de ahí a latiguearme la espalda hay un trecho. No me gusta ganar de cualquier manera. No festejo ganar de cualquier manera».

El entrenador ha anunciado un 4-3-3 en Vallecas. «Pueden repetir en el equipo», ha contestado cuando se le ha preguntado por la posibilidad de repetir la dupla Muniain-Unai López, barrida del mapa en Eibar por el despliegue físico de Diop y Jordán. «Es un partido en el que vamos a buscar el juego. Que jueguen puede ser una medida para distinguir si nuestro centro del campo puede crear juego contra un rival que juega bien y arriesga la pelota».

Como se descontaba, Herrerín se mantendrá en el once. Aduriz también repetirá pese a que se trata de una semana de tres partidos y el técnico ha hablado en varias ocasiones de dosificarle. El entrenador cree que está en condiciones de afrontar dos duelos seguidos y confía en que «se relacione con el gol».