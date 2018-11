Berizzo tras reunirse hoy con Urrutia: «Me siento respaldado»

Eduardo Berizzo vive sus días más tras cruciales como entrenador del Athletic. Josu Urrutia mantiene su fe en el entrenador, como indica este martes este periódico y el propio dirigente ha trasladado esta misma mañana al técnico. El miembro de la Junta Gestora se ha entrevistado con de Cruz Alta. La conversación ha agradado al argentino, que en medio de la tormenta ha salido de muy buen humor ante los periodistas. «Estoy muy bien de ánimo», ha indicado nada más sentarse en la sala de prensa de Lezama.

«Urrutia me ha dicho que hay situaciones que hay que pasar juntos. Si algo hace de este lugar un sitio diferente, es esto, el analizar con cautela y sentido común. Si la gente del club y con la que trabajo en la entidad cree en lo que hace el entrenador, me siento respaldado y respetado. Tengo todo el deseo de dar la vuelta a esta situación, pero desde la convicción», ha proclamado.

En su versión más simpática de sus últimas comparecencias, el entrenador ha bromeado incluso cuando se le ha cuestionado si se encuentra en la cuerda floja. «Una frase típica del fútbol es respaldar al entrenador un minuto antes de despedirlo», ha lanzado. Eso sí, ha resaltado la singularidad del Athletic cuando ha añadido que «si algo hace diferente a este club es que los resultados no lo son todo, sino que forman parte del análisis».

«Soy romántico, pero no ingenuo en este relato. Me encanta ganar, pero escojo la manera». Este es el argumento que ha empleado el entrenador cuando se le ha recordado el revuelo organizado por su frase «no quiero ganar de cualquier manera». En Lezama la ha querido matizar. «Soy el primero que quiere ganar y si lo hago en el minuto 96 lo festejo sin importarme el trámite. Abrazo la victoria, pero construyo una manera de jugar y de entrenar. El camino es ser fiel a lo que creo». Y ha dejado claro que está al tanto de todo lo que se ha escrito sobre eso. «Leo y escucho todo», ha admitido con sinceridad porque lo habitual es que los entrenadores salgan a los medios a decir que no se enteran de lo que dicen.

Sin demasiados cambios ante el Huesca

El partido ante el Huesca, aplazado por el concierto de la MTV, supone un alto riesgo para el Athletic, que agravará aún más su situación en caso de acumular trece partidos sin ganar. «Un entrenador no puede ser pesimista», ha indicado cuando se le he planteado este escenario.

El técnico interpreta que el partido de Copa «es una buena oportunidad para reivindicarse». «Hay que dejar de hablar de oportunidades perdidas e ir a por ellas».

Pese a tener la plantilla más amplia de los últimos años y a la necesidad de enmendar el camino en la Liga, Berizzo no realizará muchas novedades en el once. «No va a haber demasiados cambios», ha indicado. Con el equipo en el pozo del descenso, entiende que hay que insistir con su once tipo para obtener un triunfo que eleve la moral de la alicaída tropa. «Debemos ir a por una victoria redonda y solvente. Ganar significa fortalecer la confianza».

«Es probable» que Unai Simón regrese a la portería en lugar de Herrerín. Berchiche, sancionado en Liga, ocupará la plaza del lesionado Balenziaga y Aduriz apunta a relevo de Raúl García, lo que devolvería a a Williams a la banda.