El insulto que provocó el enganchón entre Valverde y Luiz Felipe

El Betis-Athletic acabó con polémica. Luiz Felipe cometió una durísima entrada sobre Muniain en el descuento y vio una roja fulminante. Hubo un amago de tangana en el campo y protestas encendidas del banquillo rojiblanco, con una discusión del central con Ernesto Valverde cuando abandonaba el terreno de juego.

La acción que le ha costado la tarjeta roja directa a Luiz Felipe 🟥



¿Qué os parece? #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/UlmpcEyzWP DAZN España (@DAZN_ES) December 29, 2022

Es raro ver al entrenador rojiblanco con un calentón de esos. Luego explicó lo sucedido en la sala de Prensa. Lo hizo a su estilo, apaciguando y pasando página. «Ha sido una pena lo que ha ocurrido porque era un partido limpio, quedaban apenas 20 segundos y esa jugada lo ha ensuciado. No está bien, pero he hablado con el jugador y nos hemos pedido disculpas mutuamente».

El árbitro del encuentro, el canario Alejandro Hernández Hernández, recogió lo sucedido entre ambos en el acta del partido. Explica que «Luiz Felipe Ramos Marchi, una vez expulsado, mientras se retiraba a vestuarios se dirigió hacia la zona donde se ubicaba el cuarto árbitro y al banquillo visitante a voces en los siguientes términos: «¡Hijos de puta!».

El momentazo entre Ernesto Valverde y @GaizkaToquero_2 recordando viejos tiempos en DAZN 😆



"Si hubiese sabido que me ibas a hacer un entrenamiento, te hubiera puesto más" 😂😂😂#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/7rXeV8hlIw DAZN España (@DAZN_ES) December 29, 2022

Ya más tranquilo, y en una entrevista con Dazn en zona mixta, Valverde tuvo la oportunidad de charlar unos minutos con Gaizka Toquero, que ahora ocupa un puesto de comentarista en la televisión. «Es el mejor entrenador que he tenido y eso que no tuve muchos minutos con él. Le aprecio como persona, como técnico y creo que está haciendo una buena labor en el Athletic. Estamos disfrutando mucho del equipo», afirmó Toquero. Valverde, entre risas, le reconoció que «si hubiera sabido que me ibas a hacer una entrevista, te hubiese puesto más».