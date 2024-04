¿Por qué los del Betis van con el Athletic y los del Sevilla con el Mallorca?

En Bilbao hay unanimidad. Se apoya al Athletic, a excepción de algún despistado. En San Sebastián, lo mismo con la Real. Igual que Vitoria y su Alavés. Pero Sevilla es un caso aparte. Con permiso de Madrid, no hay ciudad española que se divida tanto por el fútbol. La rivalidad entre Sevilla y Betis forma parte del ADN de la capital andaluza, que late fútbol por todas sus esquinas. Quedará patente una vez más el 28 de abril con el que llaman el 'gran derbi'. Y en esta final de Copa cada afición local tiene su favorito. Ni en eso pueden estar unidos en Sevilla. Los béticos van con el Athletic. Los sevillistas, con el Mallorca. ¿El motivo? Tiene que ver con la clasificación para jugar competición europea.

Comencemos por lo que nos queda más cerca. Salvo debacle en la recta final de la temporada, el Athletic acabará la competición en puestos europeos. Con 56 puntos, aventaja en siete a la Real Sociedad y le saca la friolera de catorce al Betis, con 24 aún en juego. Toda vez que las cuatro primeras plazas tienen el premio de la Champions, la quinta de Europa League y la sexta de Conference, las opciones del conjunto verdiblanco de repetir aventura por el viejo continente pasan por un triunfo del Athletic mañana en La Cartuja. De esa forma, los de Ernesto Valverde entrarían directamente en la segunda competición europea y además abrirían un hueco extra para el séptimo clasificado, en este caso el Betis, que aventaja en un punto al Valencia. Con este escenario, el sexto (la Real Sociedad) obtendría billete para la Europa League, competición que tendrá su desenlace dentro de un año ni más ni menos que en San Mamés.

Manu Cecilio

«¡Ojalá gane el Athletic! Y eso que tengo familia mallorquina... Pero lo tenemos difícil para estar en Europa», dice Fernando Rubio a las puertas del hormigonado Benito Villamarín, al sur de la ciudad, tras salir de la tienda del club.

A apenas diez minutos en coche, dirección centro, se levanta el Ramón Sánchez Pizjuán, con su imponente mosaico en la fachada donde no falta el banderín del Athletic. El Sevilla se encuentra en la clasificación once puntos por debajo de su rival, pero en cuanto a los estadios no hay color. Y aunque son mayoritarias las voces que desean una victoria del Mallorca para fastidiar al Betis, la afición hispalense simpatiza con el Athletic. «Llevan muchos años sin ganar y aquí es un equipo que cae muy bien. También nos alegraríamos por ellos», explica Águila Alpañez, ataviada con su camiseta sevillista y acompañada de parte de su familia vizcaína recién llegada a la capital andaluza para disfrutar del fin de semana.

«Da mucho color a la ciudad»

Una victoria del Mallorca, que por otro lado debe pelear por la permanencia -con 31 puntos, seis más que la zona roja, el conjunto de 'El Vasco' Aguirre podría descender aunque disputase la próxima campaña la Europa League-, pondría muy cuesta arriba el billete europeo a los de Pellegrini. «No tenemos ni una posibilidad si el Athletic no gana. El año pasado también necesitábamos la victoria del Madrid ante Osasuna», cuenta Alberto Fiz, bético desde la cuna y acostumbrado a recibir hinchas y turistas en cada final de Copa desde que se asignó a La Cartuja como sede, a pesar de la ausencia de público en las dos finales con restricciones covid. «Es algo chulo, que da mucha vida a la ciudad. Encima ha coincidido en temporada alta, entre medias de la Semana Santa y la Feria. Ves el número y que vengan 100.000 personas un fin de semana... ¡Wow! El año pasado fue muy divertido», rememora.

Mejor aún le fue en 2022 -el 23 de abril hará dos años-. 'Su' Betis ganó 17 años después la Copa en aquella tanda de penaltis ante el Valencia que resolvió el canterano Juan Miranda. «Ganarla en mi ciudad fue el mejor día de mi vida. Aunque llovió muchísimo, estuve todo el día celebrando. Ojalá se pueda volver a repetir», ambiciona.