«Bielsa vino a Eibar a dejar claro que no nos había minusvalorado»

El Eibar tiene como una de sus grandes condecoraciones haber sido el último equipo que ha superado una eliminatoria de Copa en el viejo San Mamés. Sucedió el 12 del mes 12 del año 12, como bien claro se refleja en el balón que Mikel Arruabarrena (Tolosa, 40 años) se llevó como recuerdo y que hizo firmar a todos sus compañeros.

Arruabarrena fue el héroe de aquel Eibar entonces en Segunda B y dirigido por Gaizka Garitano. Tras el 0-0 de la ida, colocó en la escuadra una pena máxima en el minuto 71 que significó el 0-1. «He tirado otros penaltis claves en mi carrera, pero nunca he estado tan nervioso como en ese. Es el más importante y el mejor que he lanzado», evoca.

Ese tanto a Raúl Fernández-Cavada supuso una ventaja decisiva porque entonces el gol fuera valía doble en caso de empate. Aduriz empató en el 88, pero el Athletic de Marcelo Bielsa se llevó un golpe brutal.

«Hicimos historia por lo que conseguimos y por lo que vino por detrás», evoca Arruabarrena en el banquillo del Beasain, el equipo de Tercera al que dirige y tiene como segundo clasificado. «Llegamos con dudas. Éramos cuartos y llevábamos una racha de varios partidos si ganar. A partir de ahí todo empezamos a volar». Subió esa campaña a Segunda A y la siguiente a Primera, donde permaneció siete cursos. «Aquel partido es el punto de partida de la mejor etapa de la historia del Eibar», resalta.

Aquella derrota fue un enorme mazazo para el Athletic en la última campaña de Bielsa en su banquillo. La gran anécdota de aquella eliminatoria la vivió unos días después. De repente, los jugadores del Eibar vieron llegar un día a Ipurua al entrenador argentino. «Con nosotros no estuvo. Se reunió con el cuerpo técnico (formado por Gaizka Garitano y Patxi Ferreira)».

Los entrenadores relataron a los jugadores el objeto de la inesperada visita. «Vino a decir que le había dado gran importancia al partido, que en ningún momento nos había minusvalorado por ser un equipo de Segunda B, que trabajó el partido igual que si fuéramos de Primera».

El rosarino no se quedó ahí, Entregó los informes que hizo de cada uno de los azulgrana. «Demostró que la eliminatoria no fue un 'somos de Primera y vamos a eliminarles a estos de Segunda B'. Era 'El Loco' en estado puro. Nos conocía a todos los jugadores y había visto un montón de partidos nuestros». «Es un orgullo que nos diera valor un entrenador como él», zanja.

Nacido en Tolosa, llegó en 1999 a Lezama procedente del juvenil de su pueblo. «Me llamaban a entrenar de vez en cuando pese a ser convenido de la Real. Los blanquiazules se enteraron de que me quería el Athletic y vinieron a por mí, pero decido ir a Bilbao por el comportamiento que tuvieron».

Firma quince goles en su última campaña con el Bilbao Athletic, pero no le vale para subir al primer equipo con Mendilibar. «Pedí hacer la pretemporada, pero no me la dieron y me fui a Osasuna Promesas».

Por delante de Lewandovski

No se asienta y comienza un peregrinaje que le lleva al Legia Varsovia, en donde es protagonista de una decisión que aparece en su entrada en Wikipedia. «Me llevó el exosasunista Jan Urban. Tengo la anécdota increíble de que me prefirieron a mi antes que a Lewandovski, que era máximo goleador en Segunda. Como no lo ficharon se fue al Lech Poznan y de allí al Borussia Dortmund».

En 2009, llega al Eibar. Cuesta creerlo, pero el que luego fuera héroe azulgrana lo pasó mal en el arranque. «He sido uno de los jugadores más queridos en Ipurua, pero los primeros años me silbaba todo el campo».

Llegó la eliminación del Athletic y él y sus compañeros se catapultaron hacia el cielo. Ander Capa, Berchiche y Dani García estaban también en aquel equipo azulgrana. «Yo les decía a la cara 'estamos en Primera porque hemos ascendido con el Eibar'. Luego han jugado muchos años en esta categoría porque se lo han ganado, pero de no ser por el Eibar nunca hubieran tenido esa oportunidad». Y le queda una pena: «Me cogió tarde, con 31 años. Hice 9 goles en Primera. Sólo Aduriz (18) logró más que yo en el Athletic. Si me pilla más joven y en un momento de búsqueda desesperada en el Athletic de un nueve, igual me hubieran fichado».