«Algo no se ha hecho bien con Susaeta» Muniain, Williams y Susaeta celebran el gol que dio la victoria al Athletic en la primera jornada de la Liga. / Luis Ángel Gómez Muniain lamenta la salida del capitán y expresa su «tristeza» por la manera en la que se va un grande y da un consejo al club: «Nos tiene que hacer recapacitar a todos» ROBERT BASIC Bilbao Jueves, 16 mayo 2019, 14:31

La marcha de Markel Susaeta todavía escuece en el vestuario del Athletic. El capitán dice adiós al club de su vida después de 22 años como rojiblanco, 12 de ellos en el primer equipo, con por ahora 507 partidos en la mochila y un rumbo todavía por conocer. Iker Muniain ha hablado esta mañana en Lezama de la actualidad del equipo y también de un hombre al que considera un ejemplo a seguir y alguien que ha estado a su lado desde su más tierna infancia. «Estoy triste. Markel es una persona a la que admiro y a la que siempre he tenido como referente desde que empecé aquí. He aprendido un montón de cosas de él y me da pena que haya llegado este momento», ha comentado en referencia a la despedida del eibarrés. Y entonces ha lanzado varios mensajes que han llegado a buzones muy concretos, todos ellos institucionales, bien marcados por uno de los futbolistas más relevantes de la caseta. «Quizás en algún momento las cosas no se habrán hecho del todo bien para que un jugador que lleva toda la vida aquí decida no escuchar la oferta», ha dicho en alusión a la propuesta de renovación planteada por Ibaigane hace poco y que se encontró con la negativa del extremo guipuzcoano.

Susaeta se despidió la semana pasada en una comparecencia masiva en la que se limitó a leer un comunicado y en la que no se pudieron formular preguntas. Estuvo acompañado por toda la plantilla y por los rectores del club, un acto en el que Beñat incluso soltó alguna que otra lágrima. Muniain desea que este tipo de situaciones se manejen con delicadeza y sirvan para aprender de la experiencia. «Es un poco triste –aludió de nuevo al hecho de que el capitán ni siquiera valoró los términos de la oferta– y nos tiene que hacer recapacitar a todos. Un jugador que lleva aquí desde los 10 años y ahora está con treinta y pico... A veces no se le ha valorado en la medida en la que había que valorarle. Es una pérdida muy importante para nosotros, un pedazo de futbolista y un pedazo de persona». El navarro ha cerrado así su alegato sobre la marcha del extremo y también ha aprovechado la ocasión para reconocer que el «otro día vivimos un momento muy emotivo» en San Mamés, donde dijeron adiós el propio Susaeta, Mikel Rico y Ander Iturraspe.

Más allá de estos tres nombres, que en breve se quitarán la camiseta rojiblanca, Muniain se ha referido también al partido del sábado y a la posibilidad de sellar Europa en un año que empezó torcido con Eduardo Berizzo y que ha enderezado Gaizka Garitano. El navarro, que será el primer capitán a partir de la próxima temporada, ha hablado en términos de «ambición e ilusión» para reflejar la determinación del Athletic de acabar en puestos continentales. «Estamos con muchas ganas. Tal y como ha ido la temporada, el hecho de que lleguemos a la última jornada con opciones de Europa y dependiendo además de nosotros mismos es un aliciente muy grande. La presión está ahí y la ponemos nosotros porque nos imponemos conseguir este tipo de objetivos. Lo tenemos en la mano e iremos con todo a Sevilla para sacar uno o los tres puntos».

«Mejor pájaro en mano»

Los jugadores saben que un empate les daría la clasificación y que una victoria les permitiría disfrutar de un verano limpio de previas. ¿Firmaría las tablas Iker Muniain? «Por supuesto que sí. Esto no quiere decir que no vayamos a por los tres puntos, que lógicamente son mejores que una igualada. Pero mejor pájaro en mano que cientos volando», se ha mostrado contundente el navarro, convencido de que el equipo logrará sus propósitos en el Sánchez Pizjuán. «Iremos con la mentalidad de ganar y veremos lo que pasa. Es una final», ha definido el encuentro. Al igual que Raúl García, el extremo firmaría quedarse sin vacaciones con tal de disputar las competiciones continentales. «Es lo que nos da de comer. Jugar al fútbol y partidos importantes. La Europa League es un torneo muy importante en el que siempre hemos tenido muchas ilusiones y expectativas puestas. Y si tenemos jugar las previas tiraremos para adelante como siempre hemos hecho».

En cuanto a Aritz Aduriz, un hombre que todavía medita su futuro, Muniain no ha dado ninguna pista y se ha limitado a decir que el delantero está pensando qué va a hacer. «Él ya sabe que es un jugador muy importante para nosotros. No sé cómo está el tema, habría que preguntárselo a él. Cuando haya algo que decir será 'Adu' el que lo comunique».