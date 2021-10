Seguín: «Nico Serrano tiene características para poder explotar»

El habilidoso y vertical extremo izquierdo Aitor Seguín (Eibar, 27-2-95) se siente por fin futbolista en el seno del Real Unión. Aparcadas las secuelas de una dilatada lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha en el Bilbao Athletic, que casi le esquina del fútbol en activo con apenas 14 partidos en cuatro campañas. Tras transitar por el Barakaldo, donde se reinventó, el que fuera una de las perlas de la cantera rojiblanca pisa este sábado, de nuevo, las instalaciones de Lezama para medirse ante su exequipo, del que conoce a casi todos sus componentes. Las dos únicas escuadras vascas de la Primera RFEF se testan atravesando ciclos contrapuestos: «Creo que este año, si cuento con más minutos, podré llegar al nivel que tenía antes», señala en una entrevista en El Correo, en la que ensalza a Nico Serrano, que ocupa su misma demarcación, y alerta a los cachorros de un peligro latente: «Deben tener cuidado con Capelete y Alain Oyarzun».

- ¿Qué tal por Irún?

Bien, bien, los compañeros me han acogido muy bien y es lo que esperaba. Es un club que con la directiva que ha entrado las cosas se están haciendo bien y creo que van a conseguir grandes retos.

- ¿Por qué se decidió por el Real Unión tras su paso por el Barakaldo?

Más que nada porque el míster (Aitor Zulaika) habló conmigo. Empecé jugando, ahora contando con pocos minutos y a la espera de nuevas oportunidades. Con el míster, muy bien, me da mucha confianza. Me estoy acostumbrando a lo que reclama, que es intensidad, que caiga más hacia dentro ya que soy un jugador más de banda, de uno contra uno, pero poco a poco nos estamos haciendo.

- Este sábado se mide al Athletic. ¿Un partido especial?

Sí, siempre es especial jugar en Lezama. Es la primera vez que piso sus instalaciones ya sin ser jugador del Athletic (con el Barakaldo actuó en calidad de cedido) y nada, con muchas ganas, la verdad.

- ¿Le han vacilado esta semana desde alguien del Athletic por aquello del reencuentro?

La verdad es que no he hablado con nadie esta semana. Estuve dialogando con Imanol de la Sota la semana pasada que vino a vernos jugar al Stadium Gal.

- ¿Conoce mucho a De la Sota?

Sí, he pasado mucho tiempo por la enfermería de Lezama y quieras o no, al final tienes mucha relación con gente que pasa por allí. Tenemos muy buena relación. Me dijo que esté tranquilo y que a ver si juego, por aquello de que llevo los últimos partidos sin hacerlo.

- Con el Calahorra venció el Real Unión 2-4 en La Planilla, jugando usted en el tramo final del encuentro, y noquearon también al Deportivo, con lo que encadenan dos partidos con resultado reparador.

En Calahorra jugué un par de minutos para ayudar al equipo, a defender y mantener el resultado. Contra el Dépor fue una victoria inesperada. En esta categoría es un equipo que va estar arriba. Llevamos una línea ascendente.

- Un Real Unión, décimo con 12 puntos, y Bilbao Athletic, el 15 con 8. ¿Cómo lo ve, le sorprende un poco la clasificación actual o es pronto?

Todavía creo que es pronto por el nivelazo que existe en esta Primera RFEF. La gente no se da cuenta de la dificultad de esta categoría, pero es prematuro para saber dónde va estar cada equipo.

- La plantilla del Real Unión cuenta con mucha gente veterana y bregada en categorías superiores.

Sí, hay mucha experiencia en el equipo y eso nos está ayudando para poder conseguir buenos resultados.

- ¿De quién se deben preocupar los cachorros?

Mario Capelete y Alain Oyarzun están ahora mismo con gran confianza y demostrando su fútbol, con lo que deberían tener cuidado con ellos.

- Jugadores como Llamas o Alain Oyarzun han atravesado por lesiones como Seguín.

Sí, han sido dos jugadores que no han tenido tampoco mucha continuidad porque han pasado por muchas lesiones, los dos ligamento cruzado, con recuperaciones largas que no sé si se vuelve al mismo nivel y al final cuesta jun poco hacerse a las categorías superiores que es lo que queremos y te exiges.

El calvario de las lesiones

- Un Seguín que ha olvidado ya su calvario con las lesiones depués de probarse en el Barakaldo con empaque y sin contratiempos. ¿Cómo va su articulación?

Sí, la rodilla funciona al cien por cien, todavía me cuesta, pero creo que este año, si cuento con más minutos, podré llegar al nivel que tenía antes.

- ¿Qué le parecen los jugadores que ocupan su puesto ahora mismo en el filial como Cabo o Nico Serrano?

La verdad es que tienen un nivel de la leche por lo que les he visto y lo que les conozco. Me gustan mucho los dos dos, tienen mucha proyección.

- Usted se entrenaba con muchos de ellos del Bilbao Athletic hace un año en Lezama antes de su cesión al Barakaldo.

Sí, tienen un gran nivel muchos de ellos, sobre todo Nico Serrano, que tiene unas características que le pueden hacer explotar. Le veo en la primera plantilla pronto.

- ¿Cree que este filial echa demasiado en falta a Nico Williams y Zarraga, ya en la primera plantilla?

Sí, seguro que sí, son dos grandes jugadores que destacaban en el equipo.

- Su hermano mayor, Iker Seguín, es carrilero titular de la SD Amorebieta en la Liga SmartBank...

Sí, sí, han empatado en Fuenlabrada, espero que salgan de la parte de abajo. En Segunda División ya es otra categoría y la dificultad crece.

- ¿Esta SD Amorebieta no le recuerda a lo que le pasó a aquel Bilbao Athletic donde jugaba la temporada que militó en Segunda con Ziganda de entrenador junto a los Yeray, Undabarrena o Gorka Santamaría, que merecía más, pero que los detalles le penalizaron?

Exactamente, compiten todos los partidos, de hecho, puedes ganar todos los partidos, pero siempre hay un fallo o un acierto del contrario y eso te mata.

- A sus 26 años, ¿hasta dónde puede llegar este Aitor Seguín reenganchado para la causa?

Tengo 26 años ya..., y, mantenerme en esta categoría al menos, y a ver si hay suerte, encarrilamos una buena temporada, e igual poder ascender a Segunda.

- ¿La idea de la entidad fronteriza, con el hermano de Emery al mando, se focaliza en la proeza del ascenso?

La nueva directiva no tiene el planteamiento de ascender rápidamente, la intención es sanear al club, crear ilusión y, a partir de ahí, intentar ese ascenso. El presidente es muy cercano y suele hablar con nosotros.

- ¿Qué espera para este sábado en el Campo 1 de Lezama?

Pues creo que vamos a ganar, ir con todo, e implantar nuestro estilo.