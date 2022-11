Arostegi: «Los jugadores han sido valientes, pero sin acierto en los últimos metros»

El técnico del Bilbao Athletic Bingen Arostegi lamentaba las ocasiones claras generadas en el césped del Johan Cruyff y que no subieron al marcador: «Fútbol es fútbol, ellos han metido dos, nosotros ninguno. Te vas con la sensación de que podías haber sacado algo más, pero el marcador está ahí», lanza pragmático el técnico bermeano.

«Es cierto que el primer tiempo hemos salido con atrevimiento y personalidad, tratando de jugar de tú a tú al Barça y durante fases hemos tenido el control, pero no hemos sido certeros en el último pase o en la finalización. El segundo tiempo hemos salido con la misma intención ya con un marcador en desventaja y no es fácil. En las aproximaciones que hemos tenido no hemos estado acertado, sinceramente», ha reiterado Arostegi en un mal endémico que penaliza al Bilbao Athletic empujándole al sótano de la tabla.

Álvaro Núñez jugó en contra del filial en el carril derecho del equipo blaugrana. «Le conozco y tuve la suerte de entrenarle en cadete de primer año, y considero que es un gran jugador. Ha hecho un gran partido y hoy teniendo a un jugador enfrente (Adu Ares) muy difícil de marcar», ha descrito sobre el excachorro, que ahora se busca la vida en Barcelona. «Tengo que mirar los míos, que han estado a un gran nivel y nos ha faltado ese poco que es tan importante en el fútbol que son los últimos metros, que es tan difícil», ha señalado Arostegi.

Un equipo rojiblanco saltó al Johan Cruyff con la idea de presionar y dificultar la salida de balón del Barça, y tuteando a un rival dotado de mucho talento. «Al Barcelona hay que intentarle jugar como hemos hecho hoy, otra cosa es que el resultado te puede salir o no. Tengo que felicitar a los chicos porque han sido atrevidos, han sido valientes en ir a apretar y no le han perdido la cara al partido en ningún instante», ha puesto en valor el míster bermeano, que ha añadido cómo en «los últimos minutos han seguido intentando y queriendo». «Hoy estos chicos no se llevan premio, pero si siguen así tendrán premio, no sólo ganar el partido, sino para la evolución individual de cada jugador», ha subrayado antes de matizar que «si ganas te refuerza mucho más, pero tenemos que seguir en la línea y seguir intentando competir en todos los sitios».