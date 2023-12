El día que el Bilbao Athletic llenó el Bernabéu

A.M. Lunes, 4 de diciembre 2023, 08:48 | Actualizado 09:03h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Hace cuarenta años, el Santiago Bernabéu -que un año antes había presenciado cómo la Italia de Paolo Rossi se convertía en tricampeona del mundo- fue testigo del duelo entre dos generaciones de jóvenes que marcaron una época en el fútbol español. Más de 85.000 personas abarrotaron las gradas de Chamartín para disfrutar de la recién nacida 'Quinta del Buitre' y el mejor Bilbao Athletic de la historia, liderado por Iribar desde el banquillo y los hermanos Salinas en el campo. Aquel 3 de diciembre de 1983 se jugó algo más que la jornada 14 del campeonato de Segunda División. Era el duelo entre dos generaciones -las mejores del momento- que llegaban picadas de su etapa juvenil y se disputaron, mano a mano, aquella liga, ya bautizada como la mejor actuación de un filial en la historia.

El Txopo Iribar, Andrinúa y Julio Salinas recuerdan en Relevo aquel partido, que acabó con victoria del Real Madrid Castilla gracias a un solitario gol de Butragueño y una polémica expulsión a Bolaños. Ese choque, sin saberlo, iba a decantar el campeonato de Segunda División. Los madridistas se coronaron campeones de la categoría de plata -el único filial que lo ha logrado- empatado a puntos con el Bilbao Athletic, que solo pudo empatar a dos en San Mamés en el partido de vuelta entre filiales.

Cuarenta años después, el jugador más dolido con el desenlace de aquella temporada es Julio Salinas. El excanterano rojiblanco afirma que «esa temporada nos robaron». El «robo» que denuncia Salinas sucedió días antes de enfrentarse al Castilla en San Mamés. «Nos hicieron repetir en Vallecas un partido que habíamos ganado al Cartagena 3-1. Y lo empatamos. Decían que teníamos que repetirlo por una supuesta alineación indebida de mi hermano, porque mi hermano había jugado diez partidos de Liga con el primer equipo, ¡pero no habían sido de Liga, sino de Copa!». En aquella época, los futbolistas del filial podían jugar como máximo diez encuentros con el primer equipo. A partir de esa cifra ya no les estaba permitido bajar. No se especificaba si eran todos en Liga u oficiales. Pues bien, Patxi Salinas había llegado a esos diez, pero sólo ocho en Liga. Los otros dos fueron en Supercopa. La Federación, ante ese limbo legal, decidió repetir el partido en campo neutral. «Ese punto fue clave al final», lamenta Julio Salinas.

Llovía sobre mojado. Dos años antes en la final de Copa juvenil, un polémico gol de Michel privó al Athletic de proclamarse campeón. «Entró por fuera de la red», denunciaba Salinas en Relevo. Sin embargo, el madridista Miguel Pardeza cree que fueron muy superiores a los rojiblancos. «Es verdad que en esa final hubo un gol un poco dudoso, pero yo diría que, si no recuerdo mal, y lo digo con todo el cariño hacia Salinas, creo que merecimos ganar». Aquella final se resolvió por dos goles a uno para los blancos.

Así que el partido del 3 de diciembre en el Bernabéu era algo más que el de dos filiales. Llenaron el estadio de la final del Mundial, había mucha expectación. Pero el juego de ambos decepcionó al espectador. «No cumplimos las expectativas. Ni ellos nos pasaron por encima ni nosotros tampoco», recuerda Andrinúa. Pardeza le daba la razón: «Claro que la atmósfera nos influyó. No estábamos acostumbrados a jugar delante de tantísima gente. Ese partido estaba lleno de significado porque era un reflejo de lo que podía ser nuestro futuro. Además nos enfrentábamos a un equipo grandísimo, estábamos frente a frente los dos mejores equipos jóvenes de Segunda. No sé hasta qué punto nos atenazó todo eso, pero está claro que era muy difícil que el choque se resolviera con holgura».

«Un equipo muy británico»

Cuenta el periodista Julio César Iglesias, autor del artículo que dio nombre a la 'Quinta del Buitre', que el Bilbao Athletic «era un equipo con un estilo muy británico, de ida y vuelta, corriendo todos mucho». De los aspectos que más se destacaba de aquel equipo era la competitividad que mostraban: «No había jugadores que dijeras 'este me deslumbra', pero eran muy insistentes, muy buenos competidores. Esa es la expresión que mejor les definía».

Iribar recuerda en Relevo que «prácticamente todos los que estuvieron conmigo en esa temporada llegaron a jugar en el Athletic, algunos durante bastante tiempo». Sólo tres días antes, Clemente reclamó a ¡siete jugadores del filial! para jugar la vuelta de la final de la Supercopa, en el Camp Nou. «Aquel año Clemente tiró mucho de nuestro equipo y eso hizo que mentalmente estuvieran súper preparados para competir ante tanta gente y a un nivel tan alto». El Txopo recuerda aquel partido histórico en el Bernabéu: «Había un ambientazo, fue un partido memorable. Íbamos primero y segundo en la tabla. Estuvimos así durante mucho tiempo. Ellos tenían una delantera temible, pero nosotros, un equipazo».

Hasta la fecha, aquella temporada fue la mejor actuación de un filial en Segunda División. El Castilla se proclamó campeón con 50 puntos; y el Athletic, subcampeón con los mismos puntos. Solo el filial del Valencia logró también un subcampeonato y sucedió en los años 50. El Bilbao Athletic es el cuarto filial que más temporadas acumula en Segunda, con 14. Por delante, Real Madrid (33), Barcelona (23) y Valencia (21).