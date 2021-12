Alkorta: «¿Marcelino? Haremos lo mejor para el Athletic»

Rafa Alkorta no ha querido avanzar absolutamente nada sobre la situación de Marcelino García Toral ni de los jugadores que al igual que su entrenador acaban contrato el próximo 30 de junio, como Dani García y Ander Capa. El director deportivo del Athletic ha acudido a la presentación de Patxi Salinas como nuevo técnico del filial y ha evitado concretar los pasos del club en el tema del asturiano y futbolistas que terminan su vinculación con el club. Esta es una parte de la conversación mantenida con los medios de comunicación este viernes en Lezama.

- ¿Cuáles son las intenciones del Athletic con Marcelino? ¿Le van a renovar?

- Lo explicó en su momento el presidente y ahora lo explico yo: Haremos lo mejor para el Athletic. Lo dijo el presidente y lo digo yo. Así siguen las cosas.

- ¿Y Marcelino es lo mejor para el Athletic?

- Ya lo hablamos en su momento y cuando pensemos lo que tengamos que hacer, lo haremos. Siempre por el bien del Athletic, eso seguro.

- ¿Qué idea tienen con Capa? ¿Volverán a hablar con él?

- Capa tiene contrato hasta el 30 de junio. Hablamos con sus representantes y les dijimos cómo estaban las cosas. Iremos viendo cómo va la temporada.

- ¿Y Dani García? ¿Han hablado con él?

- Hemos hablado con todos los jugadores que acaban contrato. Saben cuál es la forma en la que hemos trabajado en estos años. Iremos viendo cómo va la temporada para tomar las decisiones que sean las mejores para la plantilla y el entrenador.

- ¿Se plantean ceder a Morcillo en el mercado de invierno?

- Primero hay que hablar con el entrenador cuando acaben estos partidos que nos quedan. Luego veremos lo que vamos a hacer.

- ¿Cómo ve al equipo, la racha de ocho partidos sin ganar?

- El equipo está muy bien físicamente. Ha encontrado el punto de fútbol que quiere Marce (así se refiere a Marcelino), pero es verdad que no estamos aprovechando las ocasiones. Si fuera al revés estaría preocupado, pero no lo estoy porque van a llegar (los goles). Un equipo que juega con esa intensidad, ese ritmo y que genera esas ocasiones va a ganar partidos. No tengo ninguna duda. Ha habido partidos en los que tuvimos mala suerte. En todos los partidos del año hemos estado a un nivel bastante bueno, y en alguno, excelente. Es el fútbol que quiere Marce y que queremos todos: vertical, rápido, de llegadas, ser ofensivos. Ganaremos partidos.El día que pongamos la guinda (en alusión a los goles) seremos imparables.