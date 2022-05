El DUX allana el camino del Bilbao Athletic

No solo el Bilbao Athletic ha estado implicado en una posible alineación indebida con el Deportivo, que ha recurrido ante Apelación tras comprobar que el Juez de Competición daba la razón al equipo bilbaíno con los casos de Diarra y Artola. También el DUX, uno de sus rivales directos por el descenso, que pierde dos puntos que en principio cajeó ante Unionistas por un motivo parecido. El TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) se los arrebata y se inclina por las apelaciones del club salmantino, por lo que esta semana se le resta dos de los 41 que hubiese tenido tras vencer al Calahorra, los mismos que los cachorros, y se ancla con 39. Al cierre de la jornada 34, el filial de Patxi Salinas se mantiene en el puesto 14, a cinco puntos la zona roja que marca el Talavera, con 36.

El TAD respalda a Unionistas y el club charro suma el punto del envite ante el DUX (0-0 final) y le restaría dos al DUX Internacional, que lucha con el Bilbao Athletic por la salvación en la Primera RFEF. Unionistas jugó durante apenas 45 segundos con doce jugadores porque saltó uno al campo y el sustituido no había abandonado el terreno, pero el TAD ha admitido que no fue alineación indebida. Ha ratificado el recurso del club salmantino. «La resolución estima el recurso interpuesto por Unionistas, considerando que no existió la mencionada alineación indebida y por tanto devolviendo el punto conseguido en el terreno de juego, que se reflejará esta semana en la clasificación oficial del grupo I de 1ª RFEF. Ante esta resolución no cabe recurso administrativo», explica el comunicado ya emitido por Unionistas.

Por esos 45 segundos con uno más, el conjunto madrileño gestionó este recurso para denunciar esta irregularidad considerando alineación indebida. Aunque, en primera instancia, el Comité de Competición concedió la razón al DUX, el TAD ha sellado el caso de manera definitiva, sin más recursos a otras instancias, dando la razón a Unionistas. Paralelamente, el DUX Internacional cumplió en el terreno de La Plantilla este domingo al noquear al Calahorra por 1-2 en la última jornada 34, lo que le mantiene con vida: «Son tres puntos importantes porque estamos en una situación complicada abajo. Da confianza para afrontar los cuatro partidos que restan», comentó su entrenador, Alfredo Santaelena, en la sala de prensa del estadio de La Planilla.

Curiosamente, el próximo rival del Bilbao Athletic este sábado en Lezama es el equipo riojano, ya salvado y en la mitad de la tabla. Pese a que el filial perdió (1-0) en el Nuevo Vivero ante el Badajoz, con tanto de su central de Gordexola, Gorka Pérez, el Talavera también tropezó en A Matala frente al Racing de Ferrol y la SDL sumaba los tres de rigor administrativo ante el desahuciado Extremadura. Con estos resultados, figura con 44 puntos los logroñeses, puesto 13 y el Bilbao Athletic, que es el 14 con esos 41. El DUX baja al puesto 15, con 39, mientras que el Talavera ocupa el escalón 16, ya en zona de descenso, con 36 puntos. Detrás, Valladolid Promesas con 33, Zamora con 31, y Tudelano con 25, ya sin margen de maniobra con cuatro partidos y 12 puntos en juego para bajar la persiana de la Liga regular.