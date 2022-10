Arostegi: «Para el Bilbao Athletic es un privilegio competir en esta categoría»

El técnico del Bilbao Athletic, Bingen Arostegi, valora satisfecho la victoria en La Planilla ante el rocoso Calahorra (1-2) al remontar el gol tempranero y poder aguantar el tipo en un duelo trabado. Un empujón para ir adquiriendo galones a pasos agigantados en la Primera Federación frente a rivales mucho más curtidos: «Para nosotros era un partido importante porque siendo un filial los arranques suelen ser costosos. Son chicos jóvenes, una categoría muy difícil. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Conocíamos al Calahorra, no merece tener los puntos que tiene por los partidos anteriores y teníamos muy claro que iba a ser un partido exigente y de disputas», analiza ya sumando siete puntos en seis partidos que apunta a cierto desahogo en la clasificación.

El técnico bermeano narra sobre el envite que su equipo «no entró muy bien al partido», aunque valora que se lograran «rehacer, que es lo importante. Hemos encajado el gol muy pronto y, a medida que pasaba el tiempo, nos hemos encontrado más cómodos. Hemos cogido un poco el control del juego, que no del partido y hemos tenido unas cuentas opciones en transiciones ofensivas de peligro que no hemos sabido definir». Un envite que se abría con alternativas para ambos contendientes. «Hemos tenido ocasiones, con un palo. En el último tramo, por acumulación, el Calahorra ha empezado a meter balones largos en el área y nos ha tocado sufrir en ese tramo final, aunque se han precipitado», explica.

Bingen Arostegi recuerda la misión de este remozado Bilbao Athletic versa en robustecerse ante las adversidades: «Sabemos cómo es la estructura de cantera. En la Primera Federación no hay muchos filiales, es complicada, pero para nosotros es un privilegio competir en esta categoría con la edad que tenemos y para el crecimiento individual si queremos ser futbolistas profesionales», insiste en el objetivo que se marca la factoría rojiblanca.

Por su parte, el técnico del Calahorra, Juan García Acedo, comentó sobre la película del partido de La Planilla que habían gozado de «ocasiones claras y en el primer balón en un error nos penaliza con un empate. Y en la segunda parte nos vemos con la sorpresa de un penalti innecesario (de Luna a Pascual) y remar a contracorriente. Aparece la ansiedad y después están ya las imágenes. Hay una influencia en decisiones de un gol. No me voy a excusar en fallos de compañeros», relata sobre un tanto anulado a Barace por empujar a Mendibe en un salto en el interior del área en la recta final del partido. «De manera indirecta se les falta el respeto a mis jugadores en su trabajo, aunque los principales culpables de los errores somos nosotros», confiesa el técnico extremeño del Calahorra, que fue expulsado por protestar esa acción determinante del minuto 86. «El resultado no ha sido justo con nosotros», zanja García Acedo.