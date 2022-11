Arostegi: «El equipo ha tenido personalidad»

Bingen Arostegi sigue empeñado en sacar del atolladero a un Bilbao Athletic al que le está costando sumar puntos en una Primera Federación plagada de rivales de empaque, experimentados y deseosos de auparse a la zona noble. Ante el Nástic merecieron la victoria, pero no pasaron del empate al errar las ocasiones fabricadas: «Ha sido un partido intenso, el equipo ha salido con personalidad, hemos ido a apretar arriba y hemos hecho un gran esfuerzo. Durante muchos momentos del partido hemos sido protagonistas con el balón y en campo contrario», relata el técnico del filial.

Arostegi entiende que a sus jóvenes jugadores «no le podemos reprochar nada», con el pero de no conseguir certezas en los últimos metros, una constante que se repite en las últimas jornadas con derrotas en Urritxe y ante el Real Murcia y la equis en Soria: «Es cierto que no hemos sido capaces de transformar en gol en las aproximaciones que hemos tenido. Es una pena. Esto se trata de hacer goles», insiste el técnico rojiblanco con un Bilbao Athletic que suma doce puntos en once jornadas, dos sumados solamente en las últimas cuatro citas ligueras. El preparador bermeano, todavía dándole vueltas a los dos puntos que volaron de las instalaciones de Lezama ante el Nástic, sostiene que «el equipo está trabajando bien, hemos conseguido plasmar en el campo lo que hemos preparado durante la semana, pero nos ha faltado esa pizca de suerte en situaciones de finalización y de centros laterales», lamenta analizando la situación actual en posiciones retrasadas.

Toca pasar página y esperar a cruzarse en la jornada 12 al Barça Atlétic en la Ciudad Condal después de un próximo fin de semana sin competición en la Primera Federación por aquello de la disputa de la Copa del Rey entre los días 12 y 13. El plan pasa ahora por recuperar efectivos de entre los lesionados de la plantilla y disputar un amistoso el jueves para no perder la dinámica: «Vamos a trabajar igual de lunes a viernes, el fin de semana descansaremos», relata Arostegi.