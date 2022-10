Arostegi: «No ha sido un partido de 0-3»

El Bilbao Athletic encadenó su segunda derrota consecutiva ante el Real Murcia en Lezama (0-3) tras la de Urritxe por el mismo tanteador, penalizado por su falta de puntería en el arco de Serna y sometido por la prestancia pimentonera convirtiendo dos de sus únicas ocasiones comandadas por el experimentado Pedro León. Encajaba un tercero de penalti ya en el descuento. Un nuevo mazazo para los cachorros, que se desploman en la tabla después del arreón de hace apenas dos semanas sumando 7 de sus 10 puntos ante Sanse, Intercity y Calahorra.

Bingen Arostegi sigue gestionando una plantilla muy joven y remozada, al que los errores groseros en defensa vuelven a jugarle una mala pasada: «Al final, el fútbol se decide en las áreas. No ha habido tantas diferencias en el campo y, efectivamente, el partido no ha tenido la diferencia que el marcador aparenta. Sí puedo decir que han sido mejores que nosotros, pero sí considero que no ha sido un partido de 0-3», relata el técnico bermeano, que sigue moldeando una plantilla inexperta y bisoña para la exigente Primera Federación. Un envite ante el Real Murcia protagonizado por el viento, la calidad desequilibrante de Pedro León y las ocasiones erradas por Cabo y Adu Ares que pudieron haber cambiado el curso de los acontecimientos: «Las oportunidades que teníamos nosotros no las hemos acertado y ellos, las pocas que ha tenido, las han terminado acertando», lamenta Arostegi sobre el desenlace final en las instalaciones rojiblancas. Bingen reconoce que «al final, es verdad que los chavales están jodidos porque el partido se va como se va, con un marcador que para nosotros es abultado». No queda margen para las lamentaciones, por lo que el técnico del Bilbao Athletic avisa que ya es momento desde este lunes de pasar página: «Vamos a analizar lo que ha sucedido y preparar el partido en Soria», señala sobre el cruce que les aguarda ante el Numancia en el estadio de Los Pajaritos.

Un conjunto soriano que se presenta a la cita del sábado (19 h.) ante el Bilbao Athletic con la derrota por la mínima (1-0) en Tarragona ante el Nàstic, con gol precisamente por el exleón Guillermo Fernández. Su técnico, Diego Martínez, lamenta también este bofetón: «Demasiado castigo para el partido que hemos hecho. Hemos tenido nuestras opciones y la segunda parte ha sido un toma y daca que se podía haber decantado para cualquiera», subraya de una derrota con gol anulado a Mario Barco, una expulsión rigurosa a Simic y hasta tres lesionados para colmo del castigo como Mario Barco, con un tirón, Jaume Pol y Tamayo.