El Bilbao Athletic se abona al 1-0

El Bilbao Athletic se ha abonado desde hace tres meses al 1-0, un resultado corto a sus merecimientos en la mayoría de los encuentros pero que le ha servido para eludir los últimos puestos de la clasificación y situarse en una 15ª plaza que le ha devuelto la tranquilidad. En los tres empates cosechados en estos tres meses ante Rayo Majadahonda, Deportivo y Real Unión también marcó un solo gol.

Desde que el pasado 12 de febrero noqueara 1-0 al Zamora en las instalaciones de Lezama, punto de inflexión para escalar posiciones, ha vencido también por 1-0, o 0-1, a Unionistas, DUX, Tudelano y SD Logroñés, embolsando 15 puntos con cinco tantos a favor. Sólo ha intercalado entre estos resultados calcados, el 3-0 al Valladolid Promesas, del 25 de febrero, en su envite más inspirado en ataque, y el 0-2 que concede la Federación del cruce ante el deshauciado Extremadura. Es decir, cinco de estas seis victorias en el terreno de juego se han gestado por la mínina.

Con este panorama, el filial bilbaíno suma 32 goles a favor y 39 en contra (-7 de coeficiente), lo que le sitúa como el tercer equipo de este Grupo 1 de la Primera RFEF con menos pólvora sobre el arco contrario, sólo por detrás de Zamora (23) y Tudelano (26), ambos condenados al descenso a la Segunda RFEF. Aunque, como contrapeso, el Bilbao Athletic es el décimo equipo que menos balones ha encajado en su red, con Sanse de los Reyes y Unionistas, con 38 recibidos, apenas con uno más que los cachorros. Un balance que le ha permitido canjear sus 41 puntos actuales. Con cuatro más estaría salvado, a falta de las cuatro finales que restan para bajar la persiana de la fase regular. Este domingo recibe al Calahorra (que acumula 44 goles a favor y 36 en contra, +8) en Lezama. La misión se focaliza en mantener a raya a DUX y Talavera, que marcan la frontera de la zona roja, con 39 y 36 puntos, respectivamente. Se confía, no obstante, que el recurso del Deportivo enviado a Apelación por la presunta alineación indebida de Diarra y Artola no prospere tras conceder Competición la razón al Athletic, y no se mueva el tablero actual.

En el capítulo de anotadores, Juan Artola es el máximo artillero del equipo con seis goles, con cuatro para Malcom Ares (en 14 partidos tras promocionar del Basconia), tres para Nico Serrano (en 15 partidos con el filial antes de que Marcelino lo acaparara definitivamente), Prados y Urain, y dos para Cabo, Paredes, Guruzeta y Luis Bilbao. Un ránking particular muy repartido hasta completar los 32 goles en estas 34 jornadas.