El Comité de Apelación desestima el recurso del Deportivo contra el Bilbao Athletic

El Bilbao Athletic mantendrá el punto que logró el pasado 10 de abril contra el Deportivo. El Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el club gallego por presunta alineación indebida de Juan Artola y Youssouf Diarra. Ambos futbolistas habían visto la quinta cartulina amarilla frente al Tudelano y debían cumplir un duelo de sanción. El caso es que ese partido era contra el Extremadura, que ha desaparecido, y no se jugó. No obstante, los rectores del club rojiblanco entendían que, aunque no se disputara ese choque, ya se había cumplido el castigo. En cambio, el conjunto de Riazor estimó que ninguno de los dos podía jugar en Lezama al no haberse celebrado el duelo contra el cuadro de Almendralejo.

De este modo, la decisión del Comité de Apelación es el segundo rechazo que sufre el Deportivo, ya que antes había presentado un recurso ante el Comité de Competición de la Federación Española, que falló del mismo modo que la sentencia de esta mañana. En ella, Apelación sostiene que «el encuentro entre el Athletic Club B y el Extremadura tuvo lugar a todos los efectos, por lo que los jugadores sancionados cumplieron en dicho encuentro la suspensión de un partido». Y en consecuencia, «no se produjo la alineación indebida que denuncia el Real Club Deportivo de La Coruña».

La decisión tiene más impacto en la clasificación del Bilbao Athletic, que se juega la permanencia, que en el caso del Deportivo, que perdió el tren del ascenso directo y ahora deberá buscar el salto a través del play-off. Los rojiblancos tienen dos puntos de renta sobre el Talavera a falta de tres partidos por jugarse.