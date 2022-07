Bingen Arostegi: «Estoy ante un reto chulísimo»

Bingen Arostegi está de vuelta en casa. Salió hace cuatro años, en verano de 2018, y después de las últimas dos temporadas y medio en el Oviedo como ayudante de José Ángel Ziganda regresa bajo el paraguas rojiblanco para coger el mando del Bilbao Athletic. Todo un desafío que el técnico de Bermeo espera aprobar con nota, sobre todo después de un curso en el que los 'cachorros' sufrieron para mantener la categoría. «Estoy ante un reto chulísimo, una magnífica oportunidad a nivel personal, profesional y familiar», ha comentado nada más completar su primer entrenamiento al frente del segundo equipo bilbaíno. En su presentación, que ha tenido lugar en el edificio principal de Lezama, el preparador ha tenido palabras de cariño hacia 'Cuco'. «Le tengo que agradecer mucho por cómo se ha portado y por haber confiado en mí. Si no lo hubiera hecho, yo no tendría esta oportunidad», ha comentado en voz baja. El navarro le tuvo de segundo precisamente en el filial, se lo llevó al banquillo de San Mamés y también al del Tartiere. Ahora le toca volar solo. Y le ilusiona.

Arostegi conoce Lezama a la perfección. Entrenó cinco años al Juvenil División de Honor, con el que ganó una Copa en 2010, también dirigió al Cadete B, estuvo con Joseba Aguirre en el primer equipo femenino, luego fue al Bilbao Athletic con Ziganda y finalmente fue ayudante de 'Cuco' en el Athletic. Ahora dirigirá el filial apoyado por Jon Solaun. «De cara al exterior tengo más presencia, pero en el día creo en los grupos de trabajo», ha subrayado la importancia del colectivo. El de Bermeo iba en la plancha de Ricardo Barkala como responsable de metodología, pero al final ha aceptado la oferta de Jon Uriarte de sentarse en el banquillo de los 'cachorros. «La propuesta que me llegó en su día de Barkala era muy interesante, bonita. Conozco muy bien Lezama porque he trabajado en diferente departamentos. Era un proyecto ilusionante. También tenía la oportunidad de trabajar en esta candidatura -la de IZAN-, pero por diferentes motivos no sucedió. En el último momento tuve la propuesta del Bilbao Athletic que me pareció súper interesante». La aceptó y ya perfila el grupo de cara a un exigente curso.

«Soy más sereno»

El entrenador del filial rojiblanco ha sido muy claro cuando se le ha preguntado por sus prioridades al frente de los 'cachorros'. «Estoy dentro de una estructura de trabajo en la que lo importante es generar jugadores para el primer equipo. Estoy en un escalafón que tiene más visibilidad y repercusión que cualquier otro, aunque son igual de importantes», ha comentado en alusión a la preparación de chavales por si son requeridos en la élite. Pretende construir un Bilbao Athletic con «ritmo alto de juego, trabajador, disciplinado, y a nivel individual buscar la mejor versión de cada futbolista». ¿Para qué? «Para que esté disponible en cualquier momento si le necesita el primer equipo». En este punto ha recordado que es profesor, educador, y que su experiencia en el fútbol profesional no ha desafilado sus ganas de moldear talento. «No he perdido la mirada de formador».

Arostegi asegura que cuatro años después de su marcha regresa con un perfil renovado. «Es un Bingen más sereno, con experiencia en el fútbol profesional que antes no tenía, pero me sigo considerando un formador». De ahí que considere que su paso por el banquillo de San Mamés y del Tartiere le permitirá agregar valores añadidos a su perfil de moldeador de talentos. Ha reconocido que el Grupo 2 de Primera Federación es «complicado», pero ha invitado a los chavales a soltarse y a demostrar que son perfectamente válidos para la categoría. Ha evitado cuantificar la duración de su contrato y tampoco ha avanzado nada sobre los futbolistas que ahora se entrenan con Valverde y, en teoría, son suyos. ¿Qué pasará con Malcom y Luis Bilbao?. «No está decidido», ha dejado la puerta abierta para cualquier tipo de decisión y resolución.