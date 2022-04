El Bilbao Athletic completa una segunda vuelta de playoff de ascenso

El Bilbao Athletic lucha a brazo partido por no desfondarse y conservar la categoría de la Primera RFEF completando una segunda vuelta espectacular, con 24 puntos de sus 41 actuales, a falta de cinco finales para bajar la persiana de la Liga Regular. Con estos números estaría ahora mismo en playoff de ascenso, en el cuarto puesto, junto al Badajoz, que sería tercero con 26, curiosamente su rival de este sábado en el Nuevo Vivero.

En una clasificación virtual de lo transcurrido en esta segunda vuelta, el líder Racing de Santander ha afianzado su privilegiada posición en la cima de la tabla con 38 puntos (de sus 75 totales), el Racing de Ferrol, que pelea por la segunda plaza con su vecino Deportivo, le sigue con 30, el Badajoz es tercero con 26, mientras que los hombres de Patxi Salinas suman esos 24, los mismos que el Celta B, que mantiene una asombrosa regularidad. Tras ellos, Calahorra y UD Logroñés, con 22. El propio entrenador del filial rojiblanco, que llegó tres jornadas antes de arrancar la segunda vuelta supliendo a Imanol de la Sota, narraba esta constante tras noquear a la SD Logroñés (1-0) este domingo en la matinal de Lezama: «Llevamos 28 puntos en 17 partidos desde que llegamos, que es una barbaridad. Estaríamos en puntos de playoff, sin ninguna duda. Nos hemos puesto en 41, sabedores de que faltan cuatro puntos más para salvarnos, pero nos quedan cinco partidos, cinco finales duras. Tenemos que seguir con este ritmo, no hay otra. No nos podemos dormir. Si te descuidas, te recortan», señala el técnico del filial, que invita a no relajarse o llevarse por la euforia a sus jóvenes jugadores: «Hay que seguir trabajando, no hemos conseguido todavía el objetivo de liberarnos, estamos muy cerca. Nos quedan cinco finales», reitera. Un Bilbao Athletic mucho más seguro atrás, con presión alta, intensidad en la medular y muy vertical por los extremos.

Un Grupo 1 de la Primera RFEF muy equilibrado en este momento de la verdad, jornada 33, con el Bilbao Athletic batiéndose en cobre con esos 41 puntos en el puesto 13, a tres puntos del duodécimo, la Cultural Leonesa, y por delante de SD Logroñés, tras su victoria este domingo en Lezama, con los mismos puntos, pero con el goleaverage ganado. El DUX Internacional atesora 38, y Talavera, ya en zona roja marcando la frontera con el precipio, con 36. El resto ya parece desahuciado con Valladolid Promesas, Zamora y Tudelano que parecen condenados, sobre todos los dos últimos, en acompañar al Extremadura en el descenso de categoría. «Si mantenemos nuestro nivel de ritmo e intensidad somos mejor que todos, y lo estamos demostrando, excepto el partido que hicimos ante el Talavera», rememora Salinas sobre su espectacular escalada en la tabla de la Primera RFEF, que sólo se ensombreció con la derrota contundente en aquella visita al feudo toledano.

Clasificación de la segunda vuelta Racing 38 puntos

R. Ferrol 30 puntos

Badajoz 26 puntos

Bilbao Athletic 24 puntos

Celta B 24 puntos