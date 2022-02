«Soy del Athletic y confío en que algún día pueda llamarme»

El veloz extremo derecho del Santurtzi (5-7-99), formado en la cantera de Lezama con 10 y 11 años, pasó por la del Getxo antes de jugar en Ibaia con el Alavés, transitar por el Sestao River y el curso pasado descollar en el Arenas. Ahora es uno de los recursos ofensivos del Zamora, rival del Bilbao Athletic este sábado en Lezama en la zona roja de la tabla de esta exigente Primera RFEF: «Tengo el sueño de jugar en Primera División», lanza en una entrevista a El Correo en el seno de un club que acaba de fichar al panameño César Yanis, y al delantero camerunés con pasado en la cantera del Barça, Dongou.

- Con 10 y 11 años pasó por la cantera del Athletic en Lezama. ¿Qué recuerdos tiene?

- Desde pequeño soy del Athletic, soy de Santurtzi. El Athletic es algo especial y en esas dos temporadas estuve muy a gusto. Me sentí muy integrado, es muy bonito jugar en el Athletic.

- ¿Qué le dijeron en el Athletic cuando le cortaron antes de pasar a Cadetes?

- Me dijeron que no veían que tuviera mucha progresión, que esa última temporada no la hice como ellos querían y que lo mejor era salir a un equipo potente de Bizkaia. Por eso fiché por el Getxo para ir curtiéndome.

- ¿De esa generación del 99 quiénes están ahora en el Bilbao Athletic?

- He jugado con Víctor San Bartolomé, el hermano de Naveira, Kortazar y Álvaro Núñez y Artola, que eran un año más pequeños, entrenaban a veces con nosotros. Tengo bastante amistad con algunos de ellos.

- ¿Esta semana ha hablado con alguno para comentar el choque del sábado en Lezama?

- Sí, con Unai Rementeria, que jugué el año pasado con él en el Arenas y ya le conocía de cuando éramos pequeños. Coincidi con él en el Athletic (del 99 también). Mantenemos el contacto. Me ha vacilado un poco con el partido por wasap, pero tampoco está la cosa como para bromas porque estamos los dos equipos en una situación bastante jodida.

- ¿Le ha sorprendido que Rementeria fichase en enero por el Bilbao Athletic desde el CD Mirandés, aunque ya hubo amago en verano?

- Pues no, no me ha soprendido. El Bilbao Athletic necesitaba algunos jugadores para intentar revertir la situación y Rementeria, al venir de Segunda con el Mirandés, era de suponer que iban a intentar la cesión o algo. Se llevó a cabo. Es muy buen jugador y les puede dar mucho.

- Precisamente en su puesto, en los extremos, donde usted juega en ambas bandas indistintamente en Zamora, es donde van saliendo más activos en la cantera rojiblanca con los Cabo, Serrano, Luis Bilbao, Malcom, Goti...

- Siempre suelo ver los partidos del Bilbao Athletic y me parece que cuentan con jugadores como para salir de esta situación perfectamente. Me parecen jugadores muy aprovechables y con mucho futuro, sobre todo. Son muy jóvenes.

- Nico Serrano podría jugar con el filial este partido al no coincidirle con el primer equipo en Mallorca, que es el lunes. ¿Qué le parece si actúa ante el Zamora?

- Está claro que los jugadores buenos es mejor que no jueguen, pero no tenemos miedo a nada. Si el Athletic considera que tiene que bajar, pues que lo haga y juegue contra nosotros.

- ¿Le ha sorprendido la progresión de Serrano?

- En la ida sí que jugó aquí, en la Ruta de la Plata, y fue el que nos metió el gol. Lo que le he visto, es un jugadorazo, con mucha progresión. No me sorprende que esté ya en el primer equipo.

- ¿El hecho de sus dos últimas campañas en Sestao River y Arenas han fortalecido a Kepa Vieites?

- Pues sí, porque al fin y al cabo cuando llegas de Juveniles a seniors y en mi caso fue al Sestao. La verdad es que jugar con gente veterana te hace aprender mucho. Estuve muy a gusto tanto en Las Llanas como en Gobela con el Arenas. Me ayudó mucho, me hizo ser mejor futbolista y persona.

- En verano vio el momento oportuno de salir. Barajó varias ofertas de la Primera RFEF y se decantó por el Zamora. ¿Por qué?

- Tenía ganas de salir fuera. Allí veía que no había muchos equipos en la Pro y quería dar un salto de categoría. Al salir la opción del Zamora tampoco me lo pensé mucho. Sí es verdad que tenía otros clubes de Primera RFEF, pero como me expusieron que iba a ser la temporada del Zamora, los jugadores que fichaban, me decidí.

- Y una buena colonia vasca en la Ruta, con los Jon Mikel Magunagoitia, Villanueva, Rojo y Baqué, hasta su retorno al Sestao River...

- Eso me hizo también decantarme por venir aquí, no les conocía, sólo a JonMi de la selección de Euskadi de pequeños, al ser vascos siempre te atrae. Es verdad que Baqué no dispuso de los minutos que debía haber tenido y tuvo que salir y JonMi tuvo la lesión de ligamentos. Me ayuda bastante.

Cambio de entrenador

- ¿Cómo sentó el cambio de entrenador, Yago Iglesias por Movilla en el vestuario?

- El club decidió que iba a cambiar de entrenador y nosotros somos los jugadores. Con este míster, el modelo de juego cambió un poco y vamos aclimatándonos. Supongo que esta semana nos preguntará sobre los que conocemos del filial.

- ¿Qué Zamora vamos a ver en Lezama?

- Espero un Zamora con personalidad, que el balón no nos queme, poder llevar la iniciativa del partido. Últimamente tenemos el balón, circulamos con él de lado a lado. Deberemos ser profundos.

- Un Zamora que es el 16 del grupo con 21 puntos, cuatro puntos más que el Bilbao Athletic y a dos de la salvación que marca el Talavera, con 23, y el DUX ya con 27 en una Primera RFEF exigente...

- Ya sabemos que esta partido ante el Bilbao Athletic es vital, sabemos que todavía queda mucha Liga, es muy largo con casi toda la segunda vuelta. No es una pelea sólo con Talavera y DUX, se pueden sumar también otros equipos.

- ¿Cómo valora que el Bilbao Athletic atraviese por estas penurias clasificatorias tras dos años en playoff de ascenso y rozando la Segunda División?

- Este filial con los mejores jugadores del País Vasco sí sorprende que esté ahí abajo, pero tanto ellos como nosotros podemos sacar esta situación y salvarnos perfectamente.

- A sus 22 años, ¿qué recorrido se ve en el futuro? ¿Jugar en Segunda o Primera?

- Soy ambicioso, es verdad que en el Zamora estoy contento, que estoy centrado en esto y no sé nada de mi futuro del año que viene. Tengo el sueño de jugar en Primera División.

- ¿Ha tenido alguna posibilidad de venir a Lezama estos años anteriores como ahora Rementeria?

- Siempre ha habido intereses al ser joven, pero no llamada y ese runrun de poder volver, pero contrato encima de la mesa, no. Soy del Athletic y confío en que algún día pueda llamarme.

- El ejemplo de Rementeria es un buen espejo para perseverar...

- Sí, la verdad, perfectamente. Tiene mucha progresión, él está en el ciclo de Segunda División y hacéndolo bien en el Bilbao Athltic. Nico Serrano también.