El Bilbao Athletic encaja una derrota con sabor a descenso

Aunque hace tiempo que para el Bilbao Athletic cada partido es una final, dada su delicada situación clasificatoria, hay encuentros en los que obligatoriamente está prohibido fallar para seguir soñando con la permanencia. No importa cómo, pero hay que ganar si o si. Ese día H para los cachorros era ayer ante el Calahorra en el duelo de necesitados jugado en Lezama.

Pero los de Álex Pallarés volvieron a hacer aguas. Las buenas vibraciones del arranque del choque se fueron diluyendo y encajaron una dolorosa derrota que les acerca un poco más al abismo. Vuelven a ser colistas del grupo segundo de la Primera RFEF y la salvación está a diez puntos. Lo que podía ser una jornada propicia para recortar distancias con respecto al resto de rivales que pugnan por escapar de la quema –Atlético Baleares y Real Unión habían perdido– se convirtió en una historia de terror con el peor final posible.

Porque el tercer tanto de los riojanos en el minuto 88, después de que la zaga rojilla no fuese capaz de sacar un balón suelto en el área a la salida de un córner, fue un auténtico torpedo en la línea de flotación. El filial no está hundido, pero la vía de agua abierta es realmente importante y de difícil reparación a tenor de lo visto. La llegada de Pallarés como relevo del bermeotarra Bingen Arostegi no ha servido para reflotar la nave.

Bilbao Athletic Ispizua, Mendibe, Goti, Oier López (Barandaya, m. 58), Beñat de Jesús (Trespalacios, m. 79), Gerenabarrena (Iñigo López, m. 79), Izeta, Jon Cabo (Barandalla, m. 58), Unai Gómez, Egiluz y Rego (Luis Bilbao, m. 70). 2 - 3 Calahorra Martínez, Kortazar, Rojas, Zubiri, Ángel López, Fenández García, Quezada (Sergio Gil, m. 66), Saenz (Calvillo, m. 70), Santana, Ibarrondo y Marcos Baselga. Goles: 1-0 min. 18 Urko Izeta. 1-1 min. 22 Baselga. 1-1 min. 22 Baselga. 1-2 min. 24 Baselga. 2-2 min.36 Goti. 2-3 min 88, Calvillo.

Árbitro: Armando Ramos auxiliado en las bandas por Rubén Vázquez y Jaadar Mokhatar. Amonestó al local Egiluz y a los visitantes Baselga, Kortazar y Saenz.

Con el badalonés al frente, el Bilbao Athletic sólo ha logrado una victoria. El resto de compromisos se han saldado con ocho derrotas y cinco empates. Resultado: quedan sólo doce jornadas y el equipo ha vuelto a la cola de tabla. La situación es crítica. Y eso que las cosas no podían empezar mejor para los intereses rojiblancos. Lograron adelantarse pasado el cuarto de hora por medio de Urko Izeta.

Pero como dice el refrán, la alegría dura poco en casa del pobre. En este caso escasos cuatro minutos. Dos latigazos del 'Comandante' Baselga convirtieron la depresión del Calahorra en ilusión y esperanza de poder llevarse el premio gordo en una jornada clave. Es cierto que el empate llegó con algo de fortuna para los visitantes, tras golpear el disparo del ariete riojano en la espalda de Mendibe, pero el segundo tanto –dos minutos después– fue un disparo inapelable otra vez de Baselga.

Los cachorros no se vinieron abajo y consiguieron equilibrar el marcador con un golazo por la escuadra de Goti antes del descanso, pero el destino les tenía deparado un cruel final después de una segunda parte sin dominador claro. Los nubarrones son cada vez más negros en el horizonte del Bilbao Athletic.