El Bilbao Athletic se reforzará en enero con Quicala Bari

En su única entrevista concedida como futbolista, Quicala Bari señaló a EL CORREO que su aspiración principal era «llegar a Primera División». Un sueño que podía parecer prácticamente inalcanzable para un futbolista que apenas estaba dando sus primeros pasos en Tercera Federación, cuatro escalones por debajo de esa máxima categoría nacional. No obstante, el actual extremo del Portugalete ahora ha dado un paso de gigante hacia esa meta. Según confirman fuentes consultadas por este periódico, este jugador de 20 años ha firmado ya un precontrato para unirse en enero a las filas del Bilbao Athletic, la antesala del primer equipo.

Quicala Bari es natural de Guinea Bissau. Llegó a Bilbao con 16 años después de un breve paso por Portugal. Su intención era vivir con su primo, alojado en la capital vizcaína desde más de una década, y centrarse en los estudios. Eso es lo que hizo durante su primer año de estancia: enfocarse en ello sin jugar en ningún equipo de fútbol. Sin embargo, el gusanillo le acabó picando y en 2017 se adentró en la cantera del Barakaldo. Allí jugó una temporada y las dos siguientes lo hizo en el Santutxu, donde coincidió con un actual amigo y futuro compañero de equipo, como es Malcom Adu Ares.

Precisamente, su propio entrenador -Patxi Salinas- es con quien le suele asemejar, lo que para él supone «un elogio». Tras tres años militando en categorías inferiores de escuadras vizcaínas y convenidas del Athletic, lo que le hace cumplir con la filosofía de los rojiblancos a rajatabla, la cantera del Alavés se hizo con sus servicios. No obstante, al no contar con todos los papeles en regla, no podía jugar en competiciones nacionales, lo que le limitaba a simplemente entrenar con su filial. Esto no era suficiente para Quicala Bari y completó la segunda vuelta del curso pasado en el Derio de División de Honor. Allí demostró de lo que era capaz, disputando once encuentros en los que anotó seis goles y dio cinco asistencias.

Es en ese momento cuando ya entra en el radar de conjuntos de mayor categoría y se incorpora a uno de los principales candidatos al ascenso en Tercera Federación: el Portugalete. Desde el principio, su potencia, explosividad, velocidad y regate llamaron la atención de propios y extraños, hasta el punto de que Patxi Salinas predijo el futuro diciendo en una rueda de prensa que «está para saltar dos categorías ahora mismo» y temiendo por que se lo llevaran en enero. Eso es precisamente lo que ocurrirá. Muchos equipos no le han quitado el ojo hasta ahora. Tal y como revelan fuentes a EL CORREO, Cádiz, Betis y Atlético de Madrid también estaban detrás de él.

Cesión de nivel a cambio

Finalmente, Quicala Bari se ha decantado por firmar por el Athletic. Allí desembarcará en enero tras una breve etapa en el Portugalete, donde por el momento ha disputado cinco encuentros de titular, otros tantos como suplente, y ha anotado una diana. Unos datos que no reflejan toda la importancia que tenía el extremo en el apartado ofensivo jarrillero. Según ha podido saber EL CORREO, este miércoles se reunirán representantes de ambos clubes para zanjar la operación. El Portugalete, al ser un club convenido, recibirá una mínima aportación económica por el fichaje. Sin embargo, también solicitarán la cesión de un jugador de nivel que pueda paliar la baja del guineano. No les valdrá con cualquiera.