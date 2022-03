El Bilbao Athletic sigue con paso firme

Un penalti ejecutado por Artola nada más arrancar la segunda parte se canjeó por una nueva victoria del Bilbao Athletic en Lezama (1-0) ante un rival directo como el DUX Internacional. Los cachorros merecieron mucha mayor renta, con ocasiones y sensación de peligro que maniataba a su rival. El filial, con la flecha hacia arriba, encadena tres victorias consecutivas, cinco partidos sin perder, noqueando antes a Zamora, Valladolid Promesas y Unionistas más el empate ante el Rayo Majadahonda, que le permite pisar el terreno abonado para la salvación.

1 Bilbao Athletic Iru; Núñez, Paredes, Sillero, Kortazar; Prados, Gerenabarrena (Naveira, min. 87), Diarra (Rementeria, min. 76); Artola (Goti, min.60), Urain (Pascual, min.60) y Luis Bilbao (Guruzeta, min, 87). 0 DUX Badiashile; Blazquez (Leandro, min.60), Montoro, Moyano (Montero, min.87), Bravo; Masogo (Alberto Gil, min.54), Reguera (Zambrano, min.67); Mancebo, Ramos, Álvaro Martín y Pitu (Abdu, min.60). Goles : 1-0, Artola (min.47) de penalti.

Árbitro : Pérez Peraza, canario, amonestó a los locales Diarra (min.69) y a los visitantes Masogo (min.50), Reguera (min.64) y Moyano (min.86).

Campo : Lezama

Trece de los últimos quince puntos en su casillero, con Artola retornando a la titularidad como extremo diestro, sin los lesionados Agirrezabala y Malcom, los pupilos de Patxi Salinas estuvieron solidarios y acorazados atrás, y punzantes, por momentos, arriba, fabricando ocasiones de sobra como para haber acabado con mayor soltura el envite ante el DUX. De esta forma, el Bilbao Athletic saca cinco puntos al Talavera, aunque con un partido menos los toledanos ya que se ha aplazado su cruce ante el Valladolid Promesas por casos de covid, y se acerca a solo dos puntos (30 por 32) del propio DUX.

Un rival directo, el DUX, que en la ida venciera por 3-0 y le costara el puesto a Imanol de la Sota. Un equipo pilotado Alfredo Santaelena con mucha calidad, sobre todo con el zurdo cedido del Castilla, Álvaro Martín, y Piru arriba, pero que estuvo desdibujado en Lezama ante el empuje de los rojiblancos, que van sin cadena. El Bilbao Athletic ejercía una presión alta en un partido embarullado, trabado por momentos, sin dominador de saque y con muchas pérdidas de balón por ambos contendientes. Había que ponerse el buzo azul por parte de los cachorros para superar a un DUX con oficio y velocidad en su delantera. Los cachorros, como en los últimos envites, se mostraban ordenados, académicos y sin fisuras atrás. Se fueron gustando conforme avanzaban los minutos. Luis Bilbao, el hombre con más talento sobre el verde en la matinal de la factoría rojiblanca, tras jugada personal, cedía para que Diarra casi conectaba la zurda en el interior del área. Paredes cabeceaba fuera tras un saque de esquina. Significaban los dos primeros avisos.

Los madrileños respondían con Pitu cabeceando a centro de Bravo. Por su parte, Luis Bilbao en su esquina izquierda, con caño a Blázquez, se sacaba de la chistera una jugada de clase driblando contrarios antes de que Dadiashile sacara la manopla en un remate duro de Núñez desde la frontal a la media hora. Artola estaba estimulado, filtrando balones y chutando alto, mientras que Luis Bilbao seguía destilando sus pinceladas de calidad en su zona de influencia. Moyano pudo hacerle penalti en su espectacular internada en el área. Los madrileños sufrían atrás y se veían sobrepasados.

El segundo acto aclaraba el envite con celeridad por un penalti de Ramón Blázquez por mano al remate de Luis Bilbao, una pesadilla para el lateral en la matinal de Lezama. Lo ejecutaba Juan Artola en el 1-0, canjeando su quinto gol del curso del getxotarra. Álvaro Núñez, excelente con sus continuas remontadas por el carril diestro, remababa una jugada de talento de Kortazar, aunque se topaba con el rechace de un contrario. El DUX no se definía, seguía espeso arriba y sin apenas cruzar líneas. Patxi Salinas metía a Goti y Aritz Pascual por Artola y Urain, con cabezazo escorado del exdelantero del River en su primera intervención y otro lanzamiento desviado tras tacón de Goti. Ambos se mostraron muy activados. El filial buscaba con ahínco el segundo tanto para sellar el partido que casi conseguía pinchando el cuero el propio Pascual, pero su tiro se marchaba por encima del larguero, lo mismo que otro latigazo de Luis Bilbao desde la frontal. Los cachorros merecían una renta más amplia, pero no había manera. Incluso Álvaro Montero pudo empatar para los visitantes si no llega a salvar los muebles Iru bajo palos, y un testarazo de Leandro sembraba la incertidumbre. Goti y Rementeria no apuntillaron al DUX a renglón seguido en un descuento alocado, que no impedía embolsar los tres puntos para los bilbaínos.