El Bilbao Athletic se hunde ante el DUX en 34 minutos

El Bilbao Athletic no levanta cabeza ni encuentra el pulso a la categoría. Los empates prometedores ante Deportivo y Badajoz se empañaron con una derrota rotunda ante el Dux Internacional, que puso el turbo en el arranque del encuentro con un 3-0 tempranero para vivir de las rentas el resto del partido. Un rival madrileño que no vencía desde el 7 de noviembre, mientras que los cachorros no conocen la victoria desde el pasado 16 de septiembre, hace ya once jornadas, ante la UD Logroñés. Alfredo Santaelena, técnico local, excentrocampista de Atlético y Deportivo, y Gurpegi, segundo técnico del filial, se saludaron efusivamente al comienzo de un partido que despachó su equipo en apenas 34 minutos ante un inoperante Bilbao Athletic. Tres goles al descanso laminaron a los rojiblancos, con un Pitu colosal, que marcaba uno y participaba en los otros dos. Un suplicio que no supo gestionar el filial, incapaz de fabricar ocasiones y dejándose llevar en la segunda parte impotente para crear peligro de verdad arriba.

3 DUX Yelko Ramos; Blázquez, Moyano, Montoro, Bravo (Herrero, min.65); Masogo (Zambrano, min. 58), Bonaldo; Mancebo (Gil, min.75), Rubén Ramos, Álvaro Martín (Kenneth, min.75) y Pitu (Barral, min, 65). 0 Bilbao Athletic Agirrezabala; Núñez, Paredes, Jaso, Kortazar (Lorente, min, 73); Prados (Naveira, min.46), San Bartolomé (Malcom, min. 46), Diarra; Artola, Tascón (Urain, min.62) y Cabo (Goti, min.62). Goles : 1-0, Pitu (min.13); 2-0, Bonaldo (min. 29); 3-0 Álvaro Martín (min.34).

Árbitro : Lucema Perdomo, canario. Amonestó a los locales Blázquez (min.19), Masogo (min.46), Pitu (min.62) y Rubén Ramos (min. 93) y al visitante Kortazar (min.24).

Campo : Municipal de Villaviciosa de Odón.

De la Sota rescató para el once a Tascón y Cabo acompañando a su alineación clásica. Nico Serrano no se sentaba ni en el banquillo tras ser alistado por Marcelino García Toral y no actuar ante el Sevilla en San Mamés unas horas antes. Algo incomprensible por la calidad del extremo navarro, aunque se consideraba apresurado viajar con tan estrecho margen. El canterano del Real Madrid, Álvaro Martín, con cinco goles, cedido en el DUX representaba su máximo peligro, pero fue el ariete Pitu el más punzante. Un arranque del envite activo, con aproximaciones de Tascón y Pitu, que disparaba flojo a las manos de Agirrezabala. Los rojiblancos presionaban en bloque alto para impedir la salida de balón de un DUX que con Santaelena a los mandos pretendía siempre salir raseando, sin emplear el juego directo. Pero pronto los locales encarrilaban el encuentro. A los 13 minutos, marcaba Pitu de cabeza tras saque de falta escorada por parte del guante de Álvaro Martín. Un DUX que se había adelantado en ocho partidos anteriores, con solo dos victorias, pero que ya ponía en apuros al Bilbao Athletic en la soleada mañana madrileña. Esta vez no se le escapó.

El filial no terminaba de sentirse cómodo, con muchos errores no forzados en los pases y centros pasados que se perdían sin crear tensión el arquero del DUX, Yelko Ramos. Marcos Bravo sujetaba a Artola en el extremo derecho, a Tascón no le abastecían de balones y ni Prados ni San Bartolomé cogían la manija. En ese contexto, el pivote brasileño Bonaldo ponía tierra de por medio con un segundo tanto en una jugada en el interior del área de Sergio Orejas 'Pitu', con dos regates en un palmo de terreno, antes de la media hora. Un nuevo mazazo para los cachorros, atenazados ante la presión de ir en contra de obra y verse rezagados en el sótano de la tabla. Por si fuera poco, otra vez Pitu, un tormento arriba para los rojiblancos por su verticalidad, servía un pase medido para que Álvaro Martín sellase el tercer gol. Tres goles en apenas 34 minutos, con una eficacia brutal de los locales, laminaba a los cachorros, incapaces de reaccionar.

El segundo acto fue casi de transición. De la Sota metió en acción de saque a Naveira, por un desdibujado Prados, en el mediocentro, y Malcom de extremo derecho, que pasó después al otro costado, por San Bartolomé. La necesidad de recortar distancias obligaba a una reacción inmediata. El filial triangulaba mejor, pero sin colmillo arriba, con el DUX ya contemporizando con su cómoda renta de tres tantos. Los rojiblancos dominaban, pero no elaboraban ocasiones. Urain salía también al terreno, junto a Goti, para intentar revolucionar un ataque muy romo. Por parte del DUX, el veterano delantero David Barral, de 38 años, también se incorporaba al juego. Pero apenas se agitó ya el envite, más que sentenciado muchos minutos antes, sin oportunidades claras por ninguno de los dos equipos, con apenas un disparo de Malcom alto y el filial desfondado, sin argumentos en ataque.