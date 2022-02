El Bilbao Athletic mereció mucho más en el Cerro del Espino

La última victoria ante el Zamora CF debía espolear a los cachorros en el Cerro del Espino, donde el Bilbao Athletic se mostró muy superior, incluso abusón ante el rocoso Rayo Majadahonda. La única ocasión de los locales en la primera mitad se colaba en la red de Agirrezabala, pero no desmoralizó a los rojiblancos, que gozaron de tres ocasiones y un posible penalti a Goti. Diarra dispuso, él solo, de hasta tres oportunidades diáfanas en un segundo acto en el que Prados empataba (1-1). No se pudo extraer los tres puntos, pero la mejora del equipo de Patxi Salinas es evidente y enciende los focos de la esperanza para salvar la categoría.

Mikel Goti representaba la novedad de extremo derecho, que esta semana se había entrenado a las órdenes de Marcelino García Toral. Fue de los destacados por su clarividencia hasta que le aguantó la gasolina. El míster madrileño, Abel Gómez, tras la derrota anterior ante el Celta B, hizo varias permutas en su once, buscando engancharse a la zona noble. Lograba sacar petróleo a los méritos contraídos en su estadio. Un partido brillante, con pinceladas del Bilbao Athletic del potencial que atesora y que hasta ahora sólo se había asomado a cuenta gotas en la Primera RFEF.

1 Rayo Majadahonda Champagne; Borja, Cristian Pérez, Casado, Bastos; Bernal, Tropi (Juanjo, min.57), Mario (Nando, min.68); Javi Gómez (Albiach, min,68), Rubén Sánchez (Mawi, min.68) y Héctor Hdez (Mendes, min.57) 1 Bilbao Athletic Agirrezabala; Núñez, Sillero, Paredes, Kortazar; Prados, Gerenabarrena (Naveira, min.91), Diarra (Rementeria, min.84); Goti (Artola, min.75), Pascual (Urain, min. 75) y Malcom (Guruzeta, min, 91) Goles 1-0, Javi Gómez (min.11); 1-1, Prados (min.60)

Árbitros Ruipérez Marín, castellano-manchego, amonestó a los locales Mario (min.18), Mawi (min.78) y Méndez (min.86) y a los visitantes Patxi Salinas (min.14), Gerenabarrena (min. 56) y Malcom (min.58)

Incidencias Partido disputado en el Cerro del Espino: 1.000 espectadores

Los primeros minutos fueron de tanteo, con el Bilbao Athletic intenso arriba, basculando Malcom y Goti en los extremos, con notables movimientos de ambos filtrando balones a Aritz Pascual. Diarra ya empezaba pisando área. Cabeceaba el cuero alto tras jugada triangulada por el equipo de Patxi Salinas. Pero en la primera ocasión de los madrileños, Javi Gómez remataba raso con el empeine dentro del área cruzado de derecha batiendo a Agirrezabala a los 11 minutos. La experiencia del rival, nuevamente, penalizaba la bisoñez de los cachorros en acciones de estrategia.

Goti sacaba todas las acciones de balón parado, con demasiados córners en corto. La presión en bloque alto trataba de ahogar al Rayo, que tiraba de galones para sujerar a los cachorros en la línea de tres cuartos. Las ocasiones parecía que se resistían. El Rayo tenía peligro con sus tres puntas, que se intercambiaban para despistar a la zaga rojiblanca. Malcom Ares, que sigue en progresión con su juego de tiralíneas, fue el primero que probaba, aunque su remate se perdía en las manos de Champagne. A renglón seguido, Aritz Pascual se topaba con las manoplas del portero argentino, que abortaba una gran ocasión del ariete de Berango. El filial dominaba y buscaba el empate, lo merecía. Era cuestión de tiempo. Malcom ensayaba otra diablura en sus continuos unos contra unos ante el lateral derecho Borja González, y botando una falta contra la madera del Rayo Majadahonda. Pudo haber un penalti a Goti a la salida de un córner por parte de Javi Gómez, que le golpeaba abajo al pie izquierdo, pero el colegiado no lo cobraba.

En el segundo acto, el Bilbao Athletic salió en tromba, bombeando balones al área y amenazando a Champagne. Pero seguía sin sellar ninguna acción. Diarra casi lo lograba de un remate fuerte que no rebañaba Artitz Pascual en el rechace. En la siguiente acción, de nuevo Diarra dispuso de cabeza de otra oportunidad clarísima que replicaba de media chilena, sin tampoco conseguir batir al Rayo, que defendía panza arriba su exigua renta. Pero en el 59, Beñat Prados, de remate fuerte desde la frontal, por fin, batía a Champagne con la fortuna de que se desviaba el balón por parte de un defensor. El filial era muy superior, percutiendo y triangulando con clase. Buscaba el segundo tanto. Diarra no acertaba a rubricar un centro preciso de Núñez, a puerta vacía en el segundo palo. No era su día. El centrocampista se echaba las manos a la cabeza ante una impericia no prevista. Abel Gómez movía el banquillo para intentar adormecer el endiablado ritmo de los bilbaínos con los cinco cambios tempraneros buscando frescura. Los rojiblancos merecían con creces ir por delante en el tanteador. Los madrileños ni se acercaban al área de Agirrezabala. A Patxi Salinas le gustaba lo que veía y no colaba en el campo a Artola y Urain hasta el minuto 75. Sólo en los últimos compases los locales se estiraron buscando romper una equis que no se movía en el tapete del Cerro del Espino.