El Bilbao Athletic vuelve a perder y se encienden las alarmas

El Bilbao Athletic, pese a su sensible mejoría, no gana desde hace ya dos meses. La última victoria data del 9 de octubre ante el Intercity. Desde entonces encadena ocho partidos sin sumar los tres puntos (dos empates y dos derrotas con Pallarés) tras caer este domingo en Lezama ante el Atlético Baleares merced al solitario gol de Canario (0-1) en un despiste defensivo en un rechace de Ispizua, que debutaba bajo palos. Pese al dominio del juego y a fabricar varias ocasiones claras de Cabo, Rego, Unai Gómez y Adu Ares, la fortuna, de nuevo, no se aliaba con los cachorros. Ya avanzada la jornada 16 y solo 14 puntos del filial para desfondarse en la tabla de la Primera Federación.

0 Bilbao Athletic Ispizua; Rincón, Trespalacios, Mendibe, Chasco (Barandalla, min.76); Rego, Unai Gómez, Guruzeta (Urain, min.87); Goti (Varela, min.69), Cabo (Pascual, min.75) y Adu Ares. 1 Atlético Baleares Lucas Díaz; Laure, Olaortua, Kevin, Fornies; Alfonso, Cordero (Petcoff, min.62); Canario (Toni Ramón, min.88), Hugo Rguez (Josep, min.79), Pastrana (Lucas de Vega, min.62) y Dioni Villalba (Kaxe, min.88) Goles : 0-1, Canario (min. 15).

Árbitro : Pastoriza Iglesias, colegio gallego, amonestó a los locales Rincón (min.72) y Mendibe (min.84) y a los visitantes Dioni (min.44), Pastrana (min.50), Cordero (min.59) y Hugo Rodríguez (min.69).

Lezama : 800 espectadores.

Pallarés sigue probando. Además de ofrecer la alternativa bajo palos a Ispizua por Padilla, convocaba del Basconia a Peñalver, Varela, que ya había debutado en Alcoy el jueves, y a Barandalla, que saltaba al final del envite para agitar el avispero en el lateral izquierdo. En el cuadro balear, David Sierra se estrenaba en el banquillo en el relevo de entrenador ante los resultados también esquivos para un club con miras ambiciosas. No había vencido hasta ahora fuera de la isla. El tanto de Canario les bastó.

Un Atlético Baleares muy experimentado, compuesto por futbolistas con muchas escamas y oficio en la categoría como el veterano lateral derecho Laure Sanabria (37 años), que estuvo muy encima de Adu Ares, y el prestigioso ariete Dioni Villalba (32). El filial se mostró vertical ya de saque, con Cabo probando los reflejos de Lucas Díaz en la primera aproximación. El equipo rojiblanco ejercía una presión alta, con Rego y Unai Gómez, escorado de nuevo a la izquierda, al volante en una fría matinal en Lezama. Cabo avisaba por segunda vez con remate alto escorado. Pero era Canario el que adelantaba al equipo isleño al cuarto de hora aprovechando un rechace de Ispizua a remate duro de Pastrana en el interior del área. De nuevo, el filial debía jugar en contra de obra.

El Bilbao Athletic de Pallarés intentaba elaborar las jugadas desde atrás, sin pelotazos ni rifar la bola, pero asumiendo algunos riesgos. Los anteriores partidos ante Osasuna Promesas (3-2), Cornellá (2-2) y Alcoyano (3-3) se resolvían en los compases finales, lo que se presagiaba también en esta ocasión. No fue así. Rego, que había marcado en El Collado en el descuento, lanzaba otro balón desviado a pase de Rincón. El filial dominaba la posesión, con un Rego luciendo sus prestaciones en la conducción, ante un rival que fiaba todo a su amplia gama en la estrategia, y a contemporizar con el resultado. Ares se topaba con las piernas de un defensa en un primer disparo, y Unai Gómez desde la frontal hacía lucirse a Lucas Díaz con una plástica palomita. El equipo de Pallarés, lanzado, merecía marcar con otro disparo eléctrico de Adu Ares que despejaba de nuevo Lucas antes del descanso. Pastrana, a la contra, obligaba a emplearse a fondo a Ispizua.

En el segundo acto, El Atlético Baleares se estiraba en busca del segundo tanto, pero el filial rojiblanco seguía a lo suyo, triangulando con estilo y empujando al ataque con varios centros cruzados buscando rematadores, tiros lejanos de Rego y Guruzeta, y testarazo de Cabo a las manos de Lucas Díaz. Pero no había manera. Las llegadas, además, se fueron espaciando. Pallarés introducía a Varela por Goti con terreno para expresarse y al lateral izquierdo Barandalla. El equipo de Palma pudo incluso ampliar la ventaja, pero Hugo Rodríguez mandó con todo a su favor un balón a las nubes. Para ese momento, el Bilbao Athletic debía arriesgar. Los minutos se consumían y el juego se espesaba, con fogonazos además de un rival correoso y con paciencia. El filial acababa con Urain y Pascual en el área rival en un intento a la desesperada de empatar, pero ya sin tiempo ni margen de maniobra para que les llegasen balones en condiciones.