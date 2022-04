El Bilbao Athletic se queda con el punto del Deportivo

El Bilbao Athletic se queda con el punto obtenido el pasado 10 de abril contra el Deportivo de la Coruña. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido desestimar el recurso presentado por el cuadro gallego por presunta alineación indebida de Juan Artola y Youssouf Diarra. Ambos futbolistas habían visto la quinta cartulina amarilla y debían guardar un duelo de sanción que para el filial rojiblanco se había cumplido en la jornada anterior, a pesar de no haber jugado ante el excluido Extremadura. En cambio, el conjunto de Riazor estimó que ninguno de los dos podía jugar ese duelo en Lezama ya que consideró que ese duelo, al no haberse disputado, no contaba.

Pues bien, la Federación da la razón al Bilbao Athletic. «Desestimar la reclamación que, por alineación indebida, ha sido formulada por el Real Club Deportivo de La Coruña SAD contra el Athletic Club 'B', por la alineación de los futbolistas de este último, Juan Artola (número 22) y Youssouf Diarra (número 10), en el partido disputado entre ambos equipos el pasado día 10 de abril, sin declaración de responsabilidad disciplinaria alguna», comenta el Juez Único de Competición, que abre un plazo de diez días para que el Deportivo presente un recurso a Apelación. Por cierto, esta decisión hace que el Racing suba a Segunda División.