El Bilbao Athletic resiste las embestidas del Numancia y salva un punto en Los Pajaritos

Arostegi: «Hemos competido bien en un campo muy difícil»

Bingen Arostegi entiende que cada semana significa un examen para sus jóvenes jugadores en una Primera Federación plagada de capitales de provincia. En Soria, ante el Numancia, salvaron un punto (0-0) en un envite en el que el Bilbao Athletic arrancó con pundonor y acabó a merced de un equipo local que no acertó a convertir sus ocasiones: «Un partido que sabíamos que iba a estar disputado. Hemos entrado bien al partido, con el control del juego en los primeros minutos y sí es cierto que a medida que avanzaba el partido, el Numancia ha ido cogiendo el sitio y hemos llegado al descanso cero a cero», relata el técnico bermeano del filial.

«En el segundo tiempo nos ha costado un poco más, con situaciones por fuera en la que nos llegaban. Creo que hemos defendido muy bien, hemos sido intensos. Teniendo en cuenta que somos un filial, hemos competido muy bien en un campo muy dífícil ante un rival que nos apretaba», reconoce Arostegi en la película del partido. A su equipo le faltó colmillo arriba para haber perforado el arco de Isma Gil. «Hemos intentado tener nuestras opciones en las transiciones y, por un motivo o por otro, por no ser certeros o no poder conectar con ventajas para hacer daño, no hemos podido materializar ningún gol», relata el míster rojiblanco, cuyo equipo atravesó por los peores minutos en el tramo final. «Al final hemos sufrido en algunos centros laterales, pero creo que hemos competido muy bien en un campo difícil para nosotros», reitera. El árbitro del encuentro pitó el final del encuentro coincidiendo con un saque en largo de Padilla para Jon Cabo con clara ventaja al espacio, cosas que Bingen Arostegi enmarca «dentro del fútbol». También, matiza, se acortada de «una ocasión con Rego que se le ha ido por poco fuera. Cuando no puedes ganar, empatar está bien. Nosotros tenemos que intentar competir en cada campo y que nuestros jugadores sean mejores. Este tipo de escenarios les ayuda a crecer mucho», lanza sobre el extenso Los Pajaritos.

Reconoce Arostegi, sin embargo, que en el segundo acto el cuatro local les «movió bien», pese a ponderar el trabajo estajanovista de la zona ancha del Bilbao Athletic, que aunque sin brillantez supo ajustar las líneas para salvar los muebles: «Ha hecho un trabajo extraordinario en las ayudas, basculaciones, en situaciones de desventaja. En ese sentido me voy contento con el trabajo de los chicos. Un pero es que en las situaciones que hemos podido hacer daño, haberlo hecho. Nos ha faltado oficio a la hora de decidir la ventaja o el último pase», zanja.