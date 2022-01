El Bilbao Athletic cae vapuleado en Balaídos

Un gol de penalti evitable y otro en propia puerta respondieron a dos pimeros tantos en apenas tres minutos del Celta B para soterrar al Bilbao Athletic en media hora. La fragilidad defensiva volvía a lastrar al filial rojiblanco, que terminaba de pisar la lona nada más arrancar el segundo periodo con el tercero del vertical Cedric y el cuarto gol de Holsgrove (4-1) en medio del huracán celeste, que pasó por encima del equipo de Patxi Salinas, que no termina de salir de los puestos de descenso. Jon Guruzeta maquillaba el abultado resultado en un tramo final ya intrascendente.

El duelo de canteras en el amplio césped de Balaídos resultó desigual y resuelto con demasiada prontitud pese a las buenas sensaciones destiladas por los bilbaínos en el arranque del envite. Nico Serrano fue la novedad tras salirse en Vallecas ante el Rayo con el primer equipo. Una manera de que se foguease en este parón en Primera División y de paso cubriese la lesión del extremo izquierdo Luis Bilbao. Pero el navarro pasó desapercibido, con apenas un remate a las manos de Gaizka Campos, sin ser un factor diferencial. Debutaba Unai Rementeria, cedido del CD Mirandés para acorazar el centro del campo, disputando sus primeros minutos en el filial.

4 Celta B G. Campos; Castro, Álex Martín, Domínguez, Pampín; Carbonell (Alfon, min.65), Beitia (Medrano, min. 77); Holsgrove, Cedric (Lautaro, min.77) Javi Gómez (Miguel Rguez, min.65) y Fabricio (Veiga, min.65). 1 Bilbao Athletic: Agirrezabala; Núñez, Lorente, Paredes, Kortazar; Prados, San Bartolomé (Diarra, min.46), Gerenabarrena (Rementeria, min.51); Malcom (Guruzeta, min.51), Artola (Pascual, min. 51) y Serrano (Cabo, min.65). Goles: 0-1: Fabricio (min.30), de pti; 2-0: Kortazar (min.34) en p.p; 3-0; Cedric, (min.47): 4-0, Holsgrove (min. 49); 4-1, Guruzeta (min.72).

Árbitro: Domínguez Cervantes, andaluz. Amonestó a los locales Carbonell (min.22), Lautaro (min.78) y Holsgrove (min.84) y a los visitantes Paredes (min.58) y Lorente (min.87).

Balaídos: 3.000 espectadores.

El Celta B salió dispuesto a sacar músculo. Fabricio casi marcaba en el minuto cinco, pero el delantero brasileño, ex del Gremio de Porto Alegre, se escoró demasiado y no supo definir. Antes de que Malcom desdorbara a Pampín por la derecha, pero no conectaba con Artola. Un equipo pilotado por Onésimo Sánchez se remozó este verano, con casi todos cumpliendo su primera campaña en la cantera celeste, con sólo tres gallegos en su once y mucha dinamita en la vanguardia, demasiada para ser contrarrestada. Una primera mitad con dominio alterno de saque, con muchas vigilancias y presiones tras pérdida que poblaba la zona ancha. Cedric remataba cruzado tras pase de Holsgrove, en el segundo aviso del equipo local. Malcom dispuso de la primera ocasión de los cachorros a los 22 minutos, desviado del arco de Gaizka Campos. Pero era el Celta B el que se estiraba y enseñaba colmillo arriba con Cedric, cedido del Atlético, muy vertical y azote constante en las transiciones. El equipo de Salinas no hacía daño arriba, con Serrano y Artola desdibujados. Justo bordeando la media hora, Lorente cometía un penalti inocente sobre Javi Gómez. Lo lanzaba Fabricio a la red y adelantaba a los celestes. Para colmo, apenas tres minutos después, centraba Javi Gómez desde la izquierda y Kortazar, de cabeza, al despejar, colaba el cuero en propia puerta para desesperación de Agirrezabala, que no se lo podía creer. Un nuevo palo en las ruedas para un filial que no merecía esta losa y que se iba al descanso desmoralizado.

Nada más arrancar el segundo acto, Pampín recuperaba un balón, combinaba con Holsgrove, cedía a Cedric, que sellaba el tercer tanto desde el suelo. Otro mazazo que rubricaba el escocés Jordan Holsgrove, el mejor jugador del partido sin duda por su clarividencia, con el cuarto de la tarde en Balaídos. Partido sentenciado por la vía rápida, casi sin despeinarse y con los cachorros paralizados. No le salía nada a los rojiblancos, hundidos ante la superioridad de los vigueses, que encima buscaban con ahínco incrementar la cuenta. Patxi Salinas introducía, ya a la desesperada, tres cambios sacando al verde a Guruzeta y los dos fichajes invernales, Aritz Pascual y Rementeria, que remataba en su primera acción llegando desde la segunda línea. Nico Serrano aparecía en el 61 con un remate escorado a las manos de Gaizka Campos antes de que Jon Cabo le supliese. El latentoso Gabri Veiga, recién incorporado, pudo convertir el quinto, pero fue Guruzeta el que marcó el gol de la honra con la testa desde un centro lateral. Era demasiado tarde con una reacción imposible ante el severo marcador en el luminoso de Balaídos.