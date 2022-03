Bilbao Athletic El calvario de Tascón El delantero del Bilbao Athletic no entraba en las listas de Patxi Salinas y ahora cae lesionado de gravedad con una rotura de ligamentos

El delantero del Bilbao Athletic Andoni Tascón se retiraba del entrenamiento del primer equipo de este miércoles tocado. La exploración médica ha determinado que el punta de Uribarri sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que le mantendrá unos siete meses alejado de los terrenos de juego. Será intervenido quirúrgicamente en las próximas fechas para completar una temporada esquiva, ya que no entraba en los planes de Patxi Salinas y en los últimos partidos ni siquiera era convocado con el filial.

Andoni Tascón (27-2-98), que acaba contrato el próximo 30 de junio, paradojas del destino, no contaba para Salinas justo cuando se había recuperado del calvario de las lesiones, con problemas de cuádriceps y unas fiebres felizmente resueltas desde el pasado mes de septiembre. En las últimas dos semanas del mes de enero, aprovechando la apertura de la ventana del mercado de invierno, se barajó la posibilidad de una cesión al Sestao River que, finalmente, no cristalizó. No hubo acuerdo de las partes y Tascón, formado entre el Danok Bat y Lezama, optó por quedarse en la plantilla del segundo conjunto rojiblanco. Por contra, sí aterrizó en el equipo Aritz Pascual, delantero del River, que ya había militado en los juveniles de Lezama. En este contexto, Tascón, de 23 años intentaba apurar sus opciones en el Athletic en sus últimos meses de contrato en su tercera campaña en el seno del filial, tras una notable cesión en la SD Amorebieta (36 partidos y 10 goles) en el ejercicio 2019-20. Pero pese a ser uno de los pocos delanteros específicos de la plantilla, fue perdiendo fuelle en las alineaciones lastrado por los contratiempos físicos, hasta sólo intervenir en cinco partidos a las órdenes de Imanol de la Sota.

Después de los 22 envites del curso pasado y un gol a las órdenes de Joseba Etxeberria, a Patxi Salinas no le ha encajado en su esquema desde que asmiese el relevo en el banquillo. La competencia arriba con Aritz Pascual y Ewan Urain, ya en forma tras sortear sus lesiones musculares, más la polivalencia de Juan Artola, que suele actuar de falso 9, le ha esquinado hasta el punto de no volver a escena. De vez en cuando, Marcelino le subía a entrenar con el primer equipo, como este miércoles con este fatídico resultado de lesionarse de gravedad en una sesión rutinaria. Tascón deberá ahora resetearse y recuperarse para seguir demostrando su casta y velocidad en los rectángulos de juego.