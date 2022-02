Con Chasco, 30 jugadores han desfilado por el Bilbao Athletic este curso

Un total de 30 jugadores han participado en las 23 jornadas disputadas por el Bilbao Athletic esta accidentada temporada en la exigente Primera RFEF. Las causas se dividen en varias circunstancias que, tradicionalmente, no confluyen en el filial rojiblanco. Primero, los promocionados al primer equipo, Agirrezabala y Nico Serrano; segundo, los fichajes de invierno, algo inhabitual en temporadas anteriores: Aritz Pascual (Sestao River) y Rementeria (CD Mirandés); tercero, las cesiones en enero (Arberas al Gernika tras disputar un partido con el filial y Gorka Aguirre, al Sestao River después de siete envites) y cuarto, y sobre todo para explicar este acentuado incremento del número de cachorros empleados, se ciñe a las cinco promociones sobre la marcha desde el Basconia: Gerenabarrena, Malcom, Luis Bilbao, Ibai Sanz y, el último en subirse al carro, Raúl Chasco, que debutaba y como titular este pasado sábado ante el Zamora (1-0) en las instalaciones de Lezama.

El estreno de Raúl Chasco (2003) con el dorsal 38 deja abierta otra variante en el carril izquierdo, con Kortazar de habitual propietario, Oier López lesionado y el experimento de Kepa Uriarte en este carril, que es centrocampista de cuna: «Las plantillas están para manejar a todos los jugadores. Vengo del Basconia durante dos años y medio, conozco muy bien a esos jugadores y sé muy bien lo que me pueden dar. Este partido pensábamos que Chasco nos podía dar esa profundidad que él tiene. No tenemos ningún problema en meter un juvenil si hiciese falta. El Athletic está para formar jugadores para el primer equipo», explica Patxi Salinas sobre cómo ha movido el avispero desde que relevase en el banquillo a Imanol de la Sota. Incluso el técnico del Zamora, Yago Iglesias, ya lo alertaba en la previa: «Manejan una baraja de cartas grande para poder escoger, con distintas características», significa el entrenador gallego, que se había visto obligado a esmerarse más de lo corriente para preparar de manera minuciosa el encuentro.

Salinas ha variado especialmente a las piezas que acorazan la zona ancha y la delantera respecto a las primeras jornadas explorando nuevas fórmulas para salir del atolladero. Curiosamente, las lesiones apenas han castigado a su plantilla originaria, lo que dota de mayor relevancia a tanta permutación decretada por el míster de San Adrián. De hecho, futbolistas que ha promocionado como los extremos Malcom Ares, Luis Bilbao, aunque lesionado actualmente para dos semanas más por una rotura de isquios, son titulares casi fijos en su esquema y se han coronado con goles, lo mismo que Beñat Gerenabarrena en el triángulo de la sala de máquinas desplazando de su esqueleto a Víctor San Bartolomé. Incluso han sido convocados en varios envites el lateral derecho Beñat de Jesús, el portero Unai Pérez Alkorta y, en una ocasión, los centrales del Basconia, Egiluz y Mendibe, lo que hubiese aumentado, de haber salido al verde, esta treintena de jóvenes futbolistas que pelean en el segundo escalón del Athletic.

Con 20 puntos, el Bilbao Athletic no sale de momento de la zona roja, por lo que la batalla sigue siendo colosal ya que otea a tres puntos la salvación del descenso que marca el Talavera, y a nueve ya el puesto 14 que ocupa el DUX Internacional: «Podemos competir contra cualquiera. Los chicos se tienen que creer que son muy buenos, que estamos ahí por circunstancias que han pasado, pero que no nos lo merecemos y tenemos que salir cuando antes», subraya Patxi Salinas con el Rayo Majadahonda a la vuelta de la esquina el próximo domingo a las 17 h. en el Cerro del Espino. Uno de sus atractivos versará en el once que diseñe de entre las alternativas que maneja a su alcance en la factoría de Lezama.