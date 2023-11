Las cifras de récord del Bilbao Athletic Es el único equipo de las cuatro primeras categorías nacionales con once triunfos seguidos, es el menos goleado y el único que no ha encajado fuera de casa

El Bilbao Athletic no frena. Once de once. 33 puntos sumados de forma consecutiva. El filial se ha convertido en el dominador de la Segunda Federación con números de récord. Su goleada el sábado frente al Tudelano (4-0) supuso que se haya convertido en el equipo con una mejor racha de victorias en el presente siglo, al margen del Real Madrid y Barcelona, según ha desvelado 'adurizpedia'. Una trayectoria imparable donde ha ido encadenando triunfos después de tropezar en sus dos primeros compromisos en la nueva categoría.

Después de 13 jornadas, el filial rojiblanco es con diferencia el mejor equipo de los cinco grupos que forman la Segunda RFEF. Acumula 34 puntos, por delante del Ourense (Grupo I), que tiene 30 y ha ganado seis de sus últimos siete encuentros. El Lleida (Grupo III) tiene 29, mientras que el Sevilla Atlético (Grupo IV) tiene 28 y el Talavera lidera con 24 el Grupo V, el más igualado de todos. El grupo que entrena Carlos Gurpegui está dispuesto a regresar por la vía rápida a la Primera Federación (asciende el campeón de cada grupo) y tras 13 jornadas, cuenta con 7 puntos de renta sobre el Utebo, que es el segundo clasificado. Además de sus cifras de victorias y puntos acumulados, los 28 goles anotados le colocan como el tercer equipo más goleador de la categoría, sólo por detrás del Pontevedra y el Logroñés, que han marcado 29 pero no les ha servido para dominar en sus grupos. En este apartado, Izeta sobresale como goleador del filial rojiblanco con 8 tantos. Es el mejor anotador del Grupo II, y el tercero de la categoría, donde Isaac Romero (Sevilla At) y Diego Morcillo (Guadalajara) destacan con nueve goles. Cedido por el Vitoria al Amorebieta, el Athletic lo fichó en el mercado de invierno para evitar, sin éxito, el descenso a Segunda RFEF. En esta categoría, el delantero de Aia se ha destapado como goleador con notable diferencia sobre Varela y Olabarrieta, quienes con tres goles completan el podio de futbolistas más anotadores del filial. Otro de los aspectos más llamativos del Bilbao Athletic es su fortaleza defensiva. De hecho, es el equipo menos goleado de las cuatro primeras divisiones del fútbol nacional, honor que comparte con el Águilas al haber encajado ambos clubes cuatro goles en 13 encuentros. Padilla, el guardameta titular en once de esos partidos, ha encajado solo dos tantos. Y otro dato insuperable de este filial rojiblanco dispuesto a seguir acumulando registros en su camino al ascenso. Es el único conjunto entre Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF que no ha encajado un gol fuera de casa. En seis encuentros lejos de Lezama, el Bilbao Athletic ha ganado cinco y ha empatado uno, con diez goles a favor y cero en contra. El Zamora, con dos tantos encajados como visitante, es el club que más se acerca al registro del filial. La hoja de ruta del equipo de Carlos Gurpegui pasa por seguir aplicando el rodillo en sus siguientes compromisos. El domingo juega en La Salera ante el Náxara y el siguiente sábado en Lezama frente a la Real Sociedad C.