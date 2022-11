Cinco partidos sin marcar hunden al Bilbao Athletic El filial no anota desde el pasado 9 de octubre ante el Intercity, lo que le relega al farolillo rojo de la Primera Federación

Las últimas cinco jornadas pesan como una losa en la trayectoria del Bilbao Athletic. Cero goles en su casillero pese a que sí ha fabricado ocasiones de sobra, y dos puntos cosechados de sendos empates ante Numancia y Nàstic. No marca desde el pasado 9 de octubre ante el Intercity, por medio de Mikel Goti en el minuto 71, en la última victoria del equipo rojiblanco (1-0). Desde esa fecha, un páramo.

Un bagaje muy pobre que le empuja al sótano de la tabla por primera vez en toda la temporada, con 12 puntos en 12 partidos, empatado con La Nucía y Calahorra y a un punto de Real Unión e Intercity, los cinco equipos que ahora mismo descenderían a la Segunda Federación. Por contra, el puesto duodécimo, que ocupa el Atlético Baleares, se otea a sólo dos puntos de distancia (14), lo que refleja la igualdad de este Grupo II y que todavía hay esperanza de enmendar la plana.

La sequía en el gol, este transitar por el desierto, es lo que penaliza seriamente al Bilbao Athletic. Sin goles no hay paraíso, como apuntaba el propio técnico del filial, Bingen Arostegi tras el 2-0 producido en el Johan Cruyff ante el Barça Atlétic el pasado sábado. El míster bermeno lamentaba las ocasiones claras generadas y que no subiera al marcador ninguna de ellas. Pascual, Ares y Guruzeta se toparon con el guardameta internacional Sub-21, Arnau Tenas: «Fútbol es fútbol, ellos han metido dos, nosotros ninguno. Te vas con la sensación de que podías haber sacado algo más, pero el marcador está ahí», lanzaba pragmático Arostegi en la zona mixta de estadio blaugrana. «En las aproximaciones que hemos tenido no hemos estado acertado, sinceramente», reiteraba en un mal endémico que lastra al Bilbao Athletic empujándole a esta situación tan comprometida en la clasificación. «Nos ha faltado ese poco que es tan importante en el fútbol, que son los últimos metros, que es tan difícil», señalaba Arostegi.

El filial bilbaíno es, además, el menos realizador del Grupo 2, con sólo seis tantos a favor. El Cornellá le sigue con 7, aunque ocupa el puesto undécimo porque sólo ha encajado 11, mientras que La Nucía, Calahorra y Numancia sólo suman 9 tantos en su casillero. La sequía de los delanteros rojiblancos es alarmante con un gol de Aritz Pascual, dos de Luis Bilbao, otro de Jon Cabo, y cero de Ewan Urain y Adu Ares, quien ha gozado de bastantes ocasiones para romper el maleficio. De hecho, el curso pasado sumó 6 en 18 partidos tras ascender desde el Basconia en mitad del trayecto. Los otros dos tantos los ha rubricado Mikel Goti, que juega de mediapunta, el último en ver puerta.